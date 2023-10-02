НБУ запроваджують гнучкий обмінний курс: що це і як позначиться на економіці України

Україні вдалося домогтися стійкого прогресу в зниженні інфляції, у зв'язку з чим було прийнято рішення перейти на нову систему. Розробляли програму спільно з міжнародними партнерами і враховували при цьому досвід інших країн.

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Національний банк України збирається впровадити керовану гнучкість обмінного курсу. Нововведення діятиме починаючи з 3 жовтня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

До 24 лютого 2022 року в Україні діяло плаваюче курсоутворення, однак тепер багато що зміниться. За режиму керованої гнучкості курсу НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.

Водночас Нацбанк з 3 жовтня збирається компенсувати структурний дефіцит валюти і курс буде змінюватися в обидва боки — то зростати, то знижуватися. Суттєві курсові зміни будуть обмежені, відповідно, значного і різкого ослаблення гривні або її зміцнення відбуватися не буде.

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Керована гнучкість обмінного курсу: механізм

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. При цьому, курс на тих ринках, де українці зможуть купувати і продавати валюту, встановлюватиметься за старими правилами, які діють останні півтора року.

Тобто, курс на готівковому ринку і карткові курси банків не фіксовані.

Таке нововведення стало можливим завдяки ґрунтовній роботі з міжнародними експертами та врахуванню досвіду інших країн. Для переходу на керовану гнучкість обмінного курсу були такі передумови:

стійкий прогрес у зниженні інфляції;

накопичення значного рівня міжнародних резервів,

збільшення привабливості депозитів у гривневій валюті.

Завдяки цьому ризики для фінансового ринку, економіки та громадян зведені до мінімуму.

"Керована гнучкість офіційного курсу стане механізмом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов, а також важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому. Натомість тривала фіксація обмінного курсу призводила б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що в НБУ продали максимальний обсяг доларів у 2023 році, дефіцит валюти продовжує зростати.