НБУ запроваджують гнучкий обмінний курс: що це і як позначиться на економіці України
Україні вдалося домогтися стійкого прогресу в зниженні інфляції, у зв'язку з чим було прийнято рішення перейти на нову систему. Розробляли програму спільно з міжнародними партнерами і враховували при цьому досвід інших країн.
Національний банк України збирається впровадити керовану гнучкість обмінного курсу. Нововведення діятиме починаючи з 3 жовтня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
До 24 лютого 2022 року в Україні діяло плаваюче курсоутворення, однак тепер багато що зміниться. За режиму керованої гнучкості курсу НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.
Водночас Нацбанк з 3 жовтня збирається компенсувати структурний дефіцит валюти і курс буде змінюватися в обидва боки — то зростати, то знижуватися. Суттєві курсові зміни будуть обмежені, відповідно, значного і різкого ослаблення гривні або її зміцнення відбуватися не буде.
Керована гнучкість обмінного курсу: механізм
Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. При цьому, курс на тих ринках, де українці зможуть купувати і продавати валюту, встановлюватиметься за старими правилами, які діють останні півтора року.
Тобто, курс на готівковому ринку і карткові курси банків не фіксовані.
Таке нововведення стало можливим завдяки ґрунтовній роботі з міжнародними експертами та врахуванню досвіду інших країн. Для переходу на керовану гнучкість обмінного курсу були такі передумови:
- стійкий прогрес у зниженні інфляції;
- накопичення значного рівня міжнародних резервів,
- збільшення привабливості депозитів у гривневій валюті.
Завдяки цьому ризики для фінансового ринку, економіки та громадян зведені до мінімуму.
"Керована гнучкість офіційного курсу стане механізмом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов, а також важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому. Натомість тривала фіксація обмінного курсу призводила б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що в НБУ продали максимальний обсяг доларів у 2023 році, дефіцит валюти продовжує зростати.