Долар подорожчає. Як рішення НБУ перейти до гнучкого курсу вплине на ціну валют

НБУ з 3 жовтня відмінив фіксований курс гривні щодо долара. Тепер офіційний курс валют визначатиметься за операціями на міжбанківському ринку. Таке рішення було очікуваним, кажуть опитані Фокусом фінансові експерти. Вони не відкидають, що незабаром долар в Україні може подорожчати.

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Правління Нацбанку ухвалило рішення впровадити режим керованої гнучкості курсу з 3 жовтня цього року. Тобто регулятор більше не утримуватиме офіційний курс на рівні 36,56 грн/дол., як це було з липня 2022-го. "З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу", — сказано у повідомленні НБУ.

У регуляторі наголосили, що збережуть контроль над ситуацією на валютному ринку, зокрема, обмежуватимуть коливання курсу, "не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення".

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Тож від сьогодні офіційний курс визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку. "Водночас курс на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і раніше. Він працює в такому режимі вже майже півтора року, упродовж яких гривня як послаблювалася, так і суттєво зміцнювалася", — наголосили в Нацбанку.

Рішення НБУ не вплине на режим курсоутворення на готівковому валютному ринку. Курс, як і раніше, визначатиметься попитом і пропозицією на валюту, кажуть в НБУ

Тобто курс валюти на готівковому ринку, як і раніше, визначатиметься попитом та пропозицією на валюту. Фокус вирішив з’ясувати, на що вплине рішення НБУ та якого курсу долара в Україні чекати у перспективі.

Допомога від США під питанням: чи на часі відмова від директивного офіційного курсу

Фіксація офіційного курсу у перші місяці широкомасштабного вторгнення заспокоїла ситуацію на валютному ринку на тлі очікування девальвації, констатує президент інвестиційної компанії "Універ" Тарас Козак. "Проходить час і негативи цього рішення починають усе більше впливати на економіку. Множинність курсів — є курс офіційний, міжбанківський, картковий, готівковий — має негативний вплив на економічні процеси", — сказав він Фокусу.

На думку директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, НБУ вибрав вдалий час для переходу "до більш плаваючого курсу національної валюти".

Зміна режиму курсу відбулася на тлі тимчасової зупинки ухвалення бюджету в США й пов'язаної з цим невизначеності щодо допомоги Україні Фото: Відкриті джерела

"По-перше, регулятор заздалегідь готував фінансовий ринок до цього кроку, поступово знімаючи частину адміністративних обмежень на валютному ринку. По-друге, НБУ провів додаткову роботу з нагляду за сферою готівкового обігу валюти для зменшення ризиків суто спекулятивних операцій від помітних гравців даного ринку", — зауважив він.

Рішення регулятора відмовитися від утримування офіційного курсу в цілому правильне, погоджується Тарас Козак, однак переходити до гнучкого курсу ще рано.

"Український експорт стагнує. Зернова угода перестала діяти й експорт Чорним морем — в досить невеликих обсягах, експортна виручка значно менша, ніж потреби країни в валюті для купівлі імпортних товарів", — пояснив він.

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Крім того, рішення НБУ в часі наклалося на тимчасову зупинку ухвалення бюджету в США й відповідно зупинку фінансової допомоги Україні, продовжує президент ІК "Універ". Загалом більше значення має те, як виглядатиме це рішення на практиці — скільки в ньому буде "керованості", а скільки "гнучкості".

"Якщо більше буде керованості в курсовій політиці Нацбанку, то таке рішення можна вважати таким, що на часі коли-завгодно, — каже Козак. — Тоді коливання становитимуть не більше 1 копійки на тиждень чи кілька копійок у місяць".

На думку експерта ринку інвестицій Івана Угляниці, не виключено, що НБУ з часом відмовиться від гнучкого курсоутворення, зважаючи на негативний вплив.

Курс залежатиме від того, наскільки активно НБУ реагуватиме на відхилення

"З точки зору зміни тиску на резерви, купівлю валюти в НБУ, зменшення дисбалансів, це рішення ніяк не вплине позитивно. Навпаки, як тільки ринок побачить, зрозуміє, що залишається все те ж саме, тільки тепер буде змінюватися й офіційний курс, то в цьому напрямку рух ще більше підсилиться і тиск. Доведеться міняти потім офіційний курс одним стрибком, і, можливо, ще не один раз", — прокоментував він Фокусу.

Як відреагував ринок і яким буде готівковий курс

Перші торги на валютному ринку України за новими правилами проходять за котирувань, нижчих за офіційний курс, встановлений НБУ (36,55-36,60 грн/$), констатує директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

"Перші практичні зміни запровадження режиму керованої гнучкості українці побачили вже сьогодні. Банки були вимушені відмовитися від фіксації курсу при купівлі валюти з розміщенням на депозитному вкладі чи онлайн у застосунках. Відтепер ці котирування коливатимуться синхронно з валютним ринком України", — сказала вона.

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Готівковий валютний ринок вже відреагував на рішення НБУ — в середині дня вартість долару зросла до рівня 38,4-38,5 грн/долар, додала банкір. У той же час курс долара на "чорному ринку" станом на 12:45 становив 37,97 — 38,39 грн/дол., тоді як 2 жовтня долар на ньому коштував 38,07 – 38,11 грн.

Готівковий ринок відреагував на рішення НБУ: від учора гривня "просіла" на 35 копійок Фото: Pexels

"Поки йдеться все ж суто про психологічний вплив: багато українців реагують на зміни, що супроводжуються терміном "гнучкість", — каже Анна Золотько й додає: найближчим часом підвищена волатильність на готівковому ринку зберігатиметься.

На думку президента ІК "Універ" Тараса Козака, суттєвих змін на готівковому ринку у зв’язку з рішенням НБУ ми не побачимо. "З великою ймовірністю він буде в тому ж діапазоні крутитися 37 — 38 грн за долар", — переконаний Козак.

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Утім, відкидати й більш песимістичний сценарій не варто. У довгостроковій перспективі не виключні "більш-менш тривалі періоди помірної девальвації", зазначили в Юнекс Банку. "Та зважаючи на той факт, що стратегічно регулятор має намір утримувати високий попит на гривневі активи, тобто, фактично, строкові депозити в гривні, — дуже значних коливань, якими експерти лякали українців протягом останніх місяців, чекати не варто", — певна Золотько.

Оскільки НБУ має намір підтримувати високий попит на гривневі активи, значної девальвації не відбудеться

Адже значна курсова турбулентність, продовжує банкір, може дуже швидко підсилити девальваційні очікування у суспільстві. Відтак частина українців замість відкриття депозиту в гривні може спрямувати свої заощадження на купівлю іноземної валюти чи товарів, провокуючи інфляцію.

"За оцінками Eavex Captal, у найближчі місяці висока ймовірність, що курс долара дійде до позначки 39,5 грн/дол. А на горизонті одного року курсовий орієнтир знаходиться на рівні 41 грн/дол, про що були певні натяки від Міністерства фінансів, бо бюджет на 2024 рік побудований на прогнозі середнього курсу 41,4 грн/дол.", — резюмував директор аналітичного департаменту компанії Дмитро Чурін.