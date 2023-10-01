Без допомоги Києву: Джо Байден підписав схвалений Конгресом проєкт бюджету США

У такий спосіб Сполучені Штати уникли призупинення роботи уряду з 1 жовтня в разі, якби Конгрес не вирішив до цього часу бюджетні питання.

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Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування федерального уряду країни на 45 днів до 17 листопада поточного року, повідомила 30 вересня пресслужба Білого дому. Отже, підписання фінансування усунуло очікуване зупинення роботи уряду, яке могло б статися з 1 жовтня.

"30 вересня президент підписав закон HR 5860, який передбачає асигнування федеральним відомствам до 17 листопада 2023 року, подовжує дію деяких повноважень, що спливають", — ідеться у пресрелізі.

У законі не передбачено виділення коштів для України, водночас сам глава Білого дому раніше заявив, що Сполучені Штати "за жодних обставин" не можуть дозволити собі припинити підтримку Києва.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я повністю сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", — сказав американський лідер.

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Зазначимо, що якби Байден ухвалив інше рішення, а Конгрес не погодив би новий бюджет, так званий "шатдаун" міг настати з 1 жовтня. Ситуація спричинила б звільнення тисяч американських держслужбовців, невиплати зарплат, примусові відпустки без утримання, а також призупинення багатьох державних програм.

Крім внутрішніх розбіжностей Білого дому і республіканців, каменем спотикання стало внесення до бюджету коштів для допомоги Україні — кілька конгресменів заявили, що голосуватимуть проти ухвалення бюджету доти, доки в ньому будуть статті щодо фінансування Києва.

Нагадаємо, американський політик і кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді молодший 29 вересня заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у 2024 році, він зможе закінчити війну в Україні за 100 днів. Він підкреслив, що війна закінчиться "на кращих умовах, ніж будь-хто може очікувати".