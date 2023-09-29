"На найкращих умовах": кандидат у президенти США пообіцяв закінчити війну в Україні за 100 днів

За словами політика Роберта Кеннеді молодшого, війна буде закінчена на кращих умовах, ніж будь-хто може очікувати.

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Американський політик і кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді молодший заявив, що зможе закінчити війну в Україні, якщо переможе на виборах у 2024-му році. Відповідну заяву він опублікував у себе в X (раніше Twitter).

За його словами, на те, щоб закінчити війну, у нього піде 100 днів.

"Протягом 100 днів мого терміну президентства ця війна закінчиться. І це буде на кращих умовах, ніж будь-хто може очікувати", — заявив Кеннеді.

Зазначимо, що політик відреагував на статтю видання Foreign Affairs, у якій журналісти повідомили, що Штатам варто розмістити в Україні своїх військових радників.

"Журнал Foreign Relations сигналізує про наступний крок ескалації війни в Україні: розміщення військових радників США на місцях. Вони забули, як ми вплуталися у В'єтнам?" — написав кандидат у президенти США.

Потім Кеннеді зазначив, що наразі опонентом є Росія, у якої є ядерна зброя.

Заява Роберта Кеннеді молодшого про війну в Україні

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп назвав нову причину вторгнення РФ в Україну. За словами американського політика, якби економіка Російської Федерації була в гіршому стані, то й війни ніякої б не було. Наразі ж протистояння триває і його опонент на виборах Байден нібито нічого не робить для його закінчення.