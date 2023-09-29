"На лучших условиях": кандидат в президенты США пообещал закончить войну в Украине за 100 дней

По словам политика Роберта Кеннеди младшего, война будет окончена на лучших условиях, чем кто-либо может ожидать.

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Американский политик и кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди младший заявил, что сможет закончить войну в Украине, если победит на выборах в 2024-м году. Соответствующее заявление он опубликовал у себя в X (ранее Twitter).

По его словам, на то, чтобы закончить войну у него уйдет 100 дней.

"В течение 100 дней моего срока президентства эта война закончится. И это будет на лучших условиях, чем кто-либо может ожидать", — заявил Кеннеди.

Отметим, что политик отреагировал на статью издания Foreign Affairs, в которой журналисты сообщили, что Штатам стоит разместить в Украине своих военных советников.

"Журнал Foreign Relations сигнализирует о следующем шаге эскалации войны в Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам?" — написал кандидат в президенты США.

Затем Кеннеди отметил, что сейчас оппонентом является Россия, у которой есть ядерное оружие.

Заявление Роберта Кеннеди младшего о войне в Украине

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп назвал новую причину вторжения РФ в Украину. По словам американского политика, если бы экономика Российской Федерации была в худшем состоянии, то и войны никакой бы не было. Сейчас же противостояние продолжается и его оппонент на выборах Байден якобы ничего не делает для его окончания.