Байден ничего не делает: Трамп назвал новую причину вторжения Путина в Украину

По словам американского политика, если бы экономика Российской Федерации была в худшем состоянии, то и войны никакой бы не было. Сейчас же противостояние продолжается и его оппонент на выборах Байден якобы ничего не делает для его окончания.

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь высказался на тему войны в Украине, которую он якобы мог бы предотвратить. Об этом он рассказал во время своего выступления в американском штате Мичиган 27 сентября.

По мнению американского политика, основной причиной начала полномасштабного вторжения Российской Федерации стали цены на нефть. Если бы они были более низкими, тогда бы все продолжили мирно сосуществовать.

"Цены на нефть были бы такими низкими, что (Россия, — ред.) не могла бы себе это позволить", — говорится в сообщении.

Отдельно Дональд Трамп также отметил, что цена на нефть должна составлять около 40 долларов за один баррель и тогда якобы все может наладиться.

При этом, нынешний американский президент Джо Байден якобы ничего не делает для того, чтобы закончить полномасштабную войну.

Ранее Дональд Трамп уже неоднократно высказывался на тему войны в Украине, ведь он считает, что Россию якобы вынудили напасть на Украину и сейчас Киев проигрывает в противостоянии, которого удалось бы избежать при определенных условиях. У Москвы же, по его словам, есть свои козыри.

"Честно говоря, они могли бы заключить соглашение, согласно которому Россия сейчас контролировала бы территорию меньшую, чем уже захваченную. И вы могли бы заключить соглашение, при котором никто не был бы убит. У них было бы соглашение. У них была бы страна Украина", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, 16 июля сообщалось, что Дональд Трамп рассказал, как можно было бы создать соглашение между Украиной и Россией за один день, которое бы сразу закончило войну. Исполнить этот план и закончить противостояние можно только в случае его победы на выборах 2024 года.