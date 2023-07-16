Соглашение за один день: Трамп рассказал, как нужно закончить войну в Украине

По словам Трампа, исполнить его план и закончить войну можно только в случае его победы на выборах.

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Претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-президент страны Дональд Трамп объяснил, как в случае своей победы на выборах хочет заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение. Об этом Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими", — сообщил Трамп.

Он рассказал о своих планах относительно переговоров с президентом Украины:

"Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Вы должны заключить соглашение".

Также Трамп высказался и относительно Владимира Путина.

"Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу соглашение за один день. За один день", — заявил он.

Напомним, что 4 мая экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление касательно окончания войны в Украине. Он считает, что положил бы ей конец через 24 часа, если бы стал президентом США.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский 9 июля упрекнул бывшего президента США, отметив, что война продолжалась и до 24 февраля, однако у политика были другие приоритеты. По словам украинского лидера, желание окончить войну должно базироваться на реальном опыте.