"Очень грустно": Трамп назвал Байдена "виновным" во вторжении ВС РФ в Украину

По словам бывшего американского президента, происходящее в Украине его расстраивает, ведь целые города превратились в руины. Это можно было якобы остановить, если бы он остался в Белом доме.

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Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Российская Федерация во главе с Владимиром Путиным никогда бы не напала на Украину, если бы якобы выборы не были сфальсифицированы. Об этом он заявил в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту 6 сентября.

По его словам, все стало очевидно еще в 2021 году, когда к власти пришел снова не Дональд Трамп, а Джо Байден. Если бы этого не произошло, то и ситуация развивалась иначе.

"Этого бы никогда не произошло. Я говорю вам это. То, что происходит в Украине, очень грустно. Он (Владимир Путин, — ред.) бы никогда этого не сделал, если бы наши выборы не были сфальсифицированы. Они были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей, которые мертвы", — считает Дональд Трамп.

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Отдельно бывший американский президент отметил, что разрушенные сейчас города продолжали бы процветать, но теперь на их месте руины. Ни одного здания не уцелело во многих населенных пунктах.

К слову, Дональд Трамп также убежден, что если ему удастся снова стать президентом Соединенных Штатов Америки, то Китай не будет проявлять агрессию в отношении Тайваня, ведь у него были прекрасные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Не надо беспокоиться о Тайване. Если я буду президентом, Тайваня (военной агрессии, — ред.) никогда не будет, то есть Китай никогда не зайдет на Тайвань, если я буду президентом. Даже без шансов. И Россия никогда бы не напала на Украину. Ноль шансов", — продолжил политик.

Напомним, 16 июля экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как можно в короткие сроки закончить войну в Украине. Произойдет реализация плана только в том случае, если на выборах 2024 года ему удастся снова стать президентом.