"Дуже сумно": Трамп назвав Байдена "винним" у вторгненні ЗС РФ в Україну

За словами колишнього американського президента, те, що відбувається в Україні, його засмучує, адже цілі міста перетворилися на руїни. Це можна було нібито зупинити, якби він залишився в Білому домі.

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним ніколи б не напала на Україну, якби нібито вибори не були сфальсифіковані. Про це він заявив в інтерв'ю американському радіоведучому Г'ю Г'юїтту 6 вересня.

За його словами, все стало очевидно ще 2021 року, коли до влади прийшов знову не Дональд Трамп, а Джо Байден. Якби цього не сталося, то й ситуація розвивалася інакше.

"Цього б ніколи не сталося. Я кажу вам це. Те, що відбувається в Україні, дуже сумно. Він (Володимир Путін, — ред.) би ніколи цього не зробив, якби наші вибори не були сфальсифіковані. Вони були фальсифіковані і вкрадені. Якби ці вибори не були фальсифіковані, якби я був президентом, зараз би в живих були мільйони людей, які мертві", — вважає Дональд Трамп.

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Окремо колишній американський президент зазначив, що зруйновані зараз міста продовжували б процвітати, але тепер на їхньому місці руїни. Жодної будівлі не вціліло в багатьох населених пунктах.

До слова, Дональд Трамп також переконаний, що якщо йому вдасться знову стати президентом Сполучених Штатів Америки, то Китай не проявлятиме агресії щодо Тайваню, адже в нього були чудові стосунки з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Не треба турбуватися про Тайвань. Якщо я буду президентом, Тайваню (військової агресії, — ред.) ніколи не буде, тобто Китай ніколи не зайде на Тайвань, якщо я буду президентом. Навіть без шансів. І Росія ніколи б не напала на Україну. Нуль шансів", — продовжив політик.

Нагадаємо, 16 липня експрезидент США Дональд Трамп розповів, як можна в короткі терміни закінчити війну в Україні. Відбудеться реалізація плану тільки в тому разі, якщо на виборах 2024 року йому вдасться знову стати президентом.