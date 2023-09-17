"Имели бы страну": Трамп заявил, что Украина "проигрывает в войне, которой могла избежать", — СМИ

Экс-президент США в интервью не смог подробно объяснить, как именно сможет добиться окончания войны России против Украины, потому что так якобы потеряет "свои козыри".

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что весеннего наступления Украины так и не произошло и ему понравилась одобрительная оценка президента Российской Федерации Владимира Путина его намерений урегулировать войну РФ против Украины. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью журналистке Кристен Уэлкер на канале NBC News.

Экс-президент США считает, что Украина проигрывает в войне, "которой могла бы избежать", заключив соглашение.

"Знаете, об этом можно было договориться. Потому что в некоторых частях страны (Украины — ред.), в Крыму и других частях страны, могло произойти то, чего многие ожидали. Вы могли бы заключить соглашение. Так что, честно говоря, они могли бы заключить соглашение, согласно которому Россия сейчас контролировала бы территорию меньшую, чем уже захваченную. И вы могли бы заключить соглашение, при котором никто не был бы убит. У них было бы соглашение. У них была бы страна Украина... Я скажу так: что-то происходит, и это плохо для Украины. Потому что в новостях больше не сообщают о войне. Фейковые новости. О войне больше не пишут. Вы не найдете много репортажей. Это значит, что Украина проигрывает. Хорошо?.... Я вижу очень мало репортажей NBC, ABC, CBS, от кого-либо о войне... Весеннего наступления так и не произошло. Весеннего наступления Украины так и не произошло, потому что его встретила стена вооружения и бомб", — заявил Трамп.

Трамп заявил, что не может подробно объяснить, как он будет добиваться окончания войны РФ против Украины, потому что "если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри".

На вопрос, будет ли он настаивать на сделке, которая позволит президенту России Владимиру Путину сохранить за собой территорию Украины, Трамп ответил: "Нет, нет, нет, нет, нет".

"Я бы заключил честную сделку для всех. Нет, я сделал бы это честно", — сказал он.

Затем он выразил благодарность за недавнее замечание Путина. Российский президент заявил: "Мы наверняка слышим, что господин Трамп говорит, что решит все острые вопросы в течение нескольких дней, включая украинский кризис. Мы не можем не радоваться этому". В ответ Трамп сказал: "Ну мне нравится, что он это сказал".

"Потому что это означает, что то, что я говорю, правильно. Я провел бы его (Путина — ред.) в комнату. Я пригласил бы Зеленского в комнату. Затем я собрал бы их вместе. И я бы разработал соглашение. Я бы добился достижения соглашения. Было бы гораздо проще, если бы все началось раньше", — заявил экс-президент.

Отмечается, что Трамп долгое время отказывался чрезмерно критиковать Путина, порой откровенно восхваляя его.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что России нужна победа Трампа на выборах президента США в 2024 году.

Ранее, 16 июля, экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как можно в короткие сроки закончить войну в Украине. Состоится реализация плана только в том случае, если на выборах 2024 года ему удастся снова стать президентом.