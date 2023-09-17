"Мали б країну": Трамп заявив, що Україна "програє у війні, якої могла уникнути", — ЗМІ

Експрезидент США в інтерв'ю не зміг докладно пояснити, як саме зможе добитися закінчення війни Росії проти України, бо так нібито втратить "свої козирі".

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Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що весняного наступу України так і не відбулося та йому сподобалася схвальна оцінка президента Російської Федерації Володимира Путіна його намірів урегулювати війну РФ проти України. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Крістен Велкер на каналі NBC News.

Експрезидент США вважає, що Україна програє у війні, "якої могла б уникнути", уклавши угоду.

"Знаєте, про це можна було домовитись. Тому що в деяких частинах країни (України — ред.), у Криму та інших частинах країни, могло статися те, чого багато хто очікував. Ви могли б укласти угоду. Отже, чесно кажучи, вони могли б укласти угоду, згідно з якою Росія нині контролювала б територію меншу, ніж вже захоплену. І ви могли б укласти угоду, за якої ніхто не був би вбитий. Вони б мали угоду. Вони мали б країну Україна… Я скажу так: щось відбувається, і це погано для України. Бо у новинах більше не повідомляють про війну. Фейкові новини. Про війну більше не пишуть. Ви не знайдете багато репортажів. Це означає, що Україна програє. Добре?… Я бачу дуже мало репортажів NBC, ABC, CBS, від будь-кого про війну… Весняного наступу так і не сталося. Весняного наступу України так і не відбулося, бо його зустріла стіна озброєння та бомб", — заявив Трамп.

Трамп заявив, що не може докладно пояснити, як він добиватиметься закінчення війни РФ проти України, бо "якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі".

На запитання, чи наполягатиме він на угоді, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну зберегти за собою територію України, Трамп відповів: "Ні, ні, ні, ні".

"Я б уклав чесну угоду для всіх. Ні, я зробив би це чесно ", — сказав він.

Потім він висловив подяку за недавнє зауваження Путіна. Російський президент заявив: "Ми напевно чуємо, що пан Трамп каже, що вирішить усі гострі питання протягом кількох днів, включаючи українську кризу. Ми не можемо не радіти цьому". У відповідь Трамп сказав: "Ну мені подобається, що він це сказав".

"Бо це означає, що те, що я говорю, правильно. Я провів би його (Путіна — ред.) до кімнати. Я запросив би Зеленського до кімнати. Потім я зібрав би їх разом. І я б розробив угоду. Я б добився досягнення угоди. Було б набагато простіше, якби все почалося раніше", — заявив експрезидент.

Відзначається, що Трамп довгий час відмовлявся надмірно критикувати Путіна, часом відверто вихваляючи його.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росії потрібна перемога Трампа на виборах президента США у 2024 році.

Раніше, 16 липня, експрезидент США Дональд Трамп розповів, як можна в короткі терміни закінчити війну в Україні. Відбудеться реалізація плану тільки в тому разі, якщо на виборах 2024 року йому вдасться знову стати президентом.