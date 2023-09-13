"У Путіна буде однодумець": Росії потрібна перемога Трампа, — колишній директор ЦРУ

За словами Джона Бреннана, перемога Трампа піде на користь Росії у війні проти України, де зараз Путін зазнає "краху".

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Для російського президента Володимира Путіна критично важливо, щоб на президентських виборах у США 2024 року був обраний Дональд Трамп. Про це сказав екс-директор ЦРУ Джон Бреннан у коментарі телеканалу MSNBC.

Директор ЦРУ часів президентства Барака Обами Джон Бреннан сказав про це в коментарі телеканалу MSNBC.

Він переконаний, що перемога Трампа сприятиме зміцненню позицій Росії в контексті війни в Україні.

"Для Путіна, я вважаю, абсолютно важливо, щоб Дональд Трамп виграв вибори. Путін і Трамп є членами співтовариства автократів, захоплених один одним. І вони збираються лестити один одному і грати на користь один одного", — підкреслив Бреннан.

Водночас колишній керівник ЦРУ висловив переконання, що повернення Трампа в Білий дім може завдати шкоди не тільки Україні, де наразі Путін стикається з труднощами, а й іншим областям.

"Якщо Трамп зможе повернутися в Білий дім... у Путіна може бути однодумець, з яким він зможе співпрацювати, безумовно, на шкоду інтересам США та інтересам Заходу загалом", — каже він.

Нагадаємо, 16 липня експрезидент США Дональд Трамп розповів, як можна в короткі терміни закінчити війну в Україні. Відбудеться реалізація плану тільки в тому разі, якщо на виборах 2024 року йому вдасться знову стати президентом.