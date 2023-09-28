Байден нічого не робить: Трамп назвав нову причину вторгнення Путіна в Україну

За словами американського політика, якби економіка Російської Федерації була в гіршому стані, то й війни ніякої б не було. Наразі ж протистояння триває і його опонент на виборах Байден нібито нічого не робить для його закінчення.

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловився на тему війни в Україні, якій він нібито міг би запобігти. Про це він розповів під час свого виступу в американському штаті Мічиган 27 вересня.

На думку американського політика, основною причиною початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації стали ціни на нафту. Якби вони були нижчими, тоді б усі продовжили мирно співіснувати.

"Ціни на нафту були б такими низькими, що (Росія, — ред.) не могла б собі це дозволити", — ідеться в повідомленні.

Окремо Дональд Трамп також зазначив, що ціна на нафту має становити приблизно 40 доларів за один барель і тоді нібито все може налагодитися.

Водночас нинішній американський президент Джо Байден нібито нічого не робить для того, щоб закінчити повномасштабну війну.

Раніше Дональд Трамп уже неодноразово висловлювався на тему війни в Україні, адже він вважає, що Росію нібито змусили напасти на Україну і зараз Київ програє у протистоянні, якого вдалося б уникнути за певних умов. У Москви ж, за його словами, є свої козирі.

"Чесно кажучи, вони могли б укласти угоду, згідно з якою Росія зараз контролювала б територію меншу, ніж уже захоплену. І ви могли б укласти угоду, за якої ніхто не був би вбитий. У них була б угода. У них була б країна Україна", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що Дональд Трамп розповів, як можна було б створити угоду між Україною та Росією за один день, яка б одразу закінчила війну. Виконати цей план і закінчити протистояння можна тільки в разі його перемоги на виборах 2024 року.