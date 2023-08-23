Валюта восени: чого очікувати від курсу гривні у вересні-листопаді 2023 року

Протягом 2023 року курсу гривні вдалося уникнути серйозних коливань, але експерти попереджають про можливе послаблення національної валюти. Про який новий рівень курсу йдеться?

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Сплески курсових коливань у 2022 році на готівковому валютному ринку України сягали позначки 42,8 грн/дол. у вересні та 40,6 грн/дол. на кінець грудня 2022 року. Але у 2023 році гривня на готівковому укріплюється — це вплив міжнародної допомоги та заходів, здійснених Нацбанком для поповнення запасів валютою банківських кас. Врешті з початку року гривня зміцнилась з 40,7 грн/дол. у січні до 37,5 грн у серпні 2023 року. Про це пише Фокус у статті "Гривні — 27 років. Злети та падіння курсу національної валюти з 1996 року по цей день".

Економіст Віталій Шапран назвав кілька факторів, що дозволили уникати стрибків курсу протягом січня-серпня 2023 року. "Громадяни повертаються в Україну з непустими кишенями. Це впливає на готівковий ринок. Плюс в нас зменшилась кількість споживачів приблизно на 7 млн громадян, які виїхали за межі країни, а обсяги ринку залишились приблизно ті самі. Міжбанк же функціонує в режимі фіксованого курсу, як такого ринкового безготівкового курсу немає", — каже експерт.

"Ключове пояснення — великі надходження міжнародної фінансової допомоги, яку НБУ використовує для компенсації будь-яких дефіцитів на міжбанківському ринку. Відповідно, поступово наповнюється валютою і готівковий ринок. Також тривалий період стабільного офіційного курсу та зростання резервів НБУ сформували переконання населення та бізнесу, що НБУ має усі можливості контролювати ринок, і різка девальвація гривні не відбудеться", — каже Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у цьому році можлива ситуація, коли готівковий курс почне суттєво відриватися від офіційного курсу, і потім НБУ може ухвалити рішення про зміну офіційного курсу. Можливим рівнем нового офіційного курсу опитані Фокусом експерти називають 40-42 грн за дол. "Готівковий курс буде знаходитися у фарватері міжбанківського. Але зараз діяльність комерційних обмінників обмежена, перетоки обмежені, й основні купівлі-продажі йдуть через банки. Зараз ми бачимо, що попит на валюту почав зростати. Це одна з передумов для перегляду офіційного курсу. Попит збільшується, інтервенції (продаж валюти Нацбанком) зростають, падає експорт, є проблеми з відвантаженням зернових, руйнуванням портової інфраструктури, це все впливає на курс", — зазначає Андрій Шевчишин.

Наприкінці 2023 року можливі курсові коливання в бік девальвації курсу гривні, кажуть експерти Фото: Pexels

Аналітик Іван Угляниця звертає увагу на ситуацію на міжнародних ринках, яка певною мірою теж впливає на курс гривні.

"Цього року, а фактично із жовтня 2022-го, відбулось певне заспокоєння ринків глобально, долар трохи послабшав ситуативно, зокрема, після інтервенцій Банку Англії та Банку Японії, які рятували свої ситуації, що перевернуло ситуацію з жовтня минулого року до тепер в бік більше попиту на ризик. Аналогічно це знизило попит на долар і в Україні. Це, як на мене, ключовий фактор. Але, знов-таки, думаю, що ця ситуація вже завершується, і ми десь напередодні нового стрибка попиту на долар глобально, і в нас такий попит теж зросте", — каже Іван Угляниця.

На його думку, НБУ може піти на зміну офіційного курсу. "Важко сказати за офіційний курс, оскільки це політичне рішення. Можливо, якщо ситуація глобально погіршиться і буде великий попит на долар глобально, і попит тоді сильно зросте і в нас, тоді, можливо, НБУ вдасться до переміщення офіційного курсу десь, скажімо в район 40-42 гривень за долар", — зазначає експерт.

Якщо офіційний курс буде на рівні, наприклад, 41 грн/дол., то в обмінниках готівковий курс буде коливатися в межах 42-43 грн/долар, кажуть експерти. Тобто, цілком ймовірна девальвація курсу гривні наприкінці 2023 року до нових рівнів поза позначкою 40 грн за долар.

Раніше Фокус писав, що Центр економічної стратегії (ЦЕС) опитав неурядові організації щодо можливого курсу гривні до долара. Згідно з результатами опитування, очікуваний курс гривні до долара складе 36,8 грн/дол.

Також Фокус писав, що великий дефіцит валюти в Україні покривається за рахунок інтервенцій НБУ з резервів. Між тим, значним тиском на курс гривні в Україні є зниження експортних доходів, викликане блокуванням портів та обмеженням експорту в сусідні західні країни.