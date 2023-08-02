Яким буде курс долара: Центр економічної стратегії оприлюднив консенсус-прогноз

Неурядові організації оптимістично оцінюють тенденції в економіці України: і гривня укріпиться, і ціни не зростатимуть.

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Центр економічної стратегії (ЦЕС) опитав неурядові організації щодо можливого курсу гривні до долара. Згідно з результатами опитування, прогноз став оптимістичнішим — курс укріпився на три гривні. Про це ідеться у Telegram-каналі центру.

Згідно з результатами опитування, очікуваний курс гривні до долара складе 36,8 грн/дол. При цьому зазначають, що лише березні більшість прогнозувала, що курс досягне рівня 40 грн/долл.

Опитування провели під час дискусії "Новий макроекономічний прогноз для України: яким буде курс, ВВП та інфляція?", у якій взяли участь представники шести неурядових організацій, а також представники НБУ, Міжнародного валютного фонду та Міністерства економіки.

За результатами нинішнього та попередніх опитувань підготували інфографіку. На інфографіці видно, що є позитивні очікування стосовно індексу споживчих цін (CPI) — раніше припускали, що він дорівнюватиме близько 19%, тепер — 10,6%.

Прогноз курсу гривні до долара - ЦЕС Фото: Центр економічної стратегії

Зазначимо, на порталі "Мінфін" можна побачити, як змінювався реальний курс гривні до долара протягом року. Найбільший курс продажу був у жовтні 2022 року — 42 грн/дол., найнижчий — 2 липня 2023 року і складав 37,34 грн дол. Це лише на 1 грн вище за курс, який підтримує НБУ — 36,569 грн/дол.

Курс гривні до долара - "Мінфін"

Нагадуємо, у Міністерстві економіки оприлюднило свої міркування щодо прогнозованого рівня ВВП. Наразі чиновники офіційно називають число 2,8%, хоча очікують реальне зростання на 5%. При цьому відзначають, що очікують завершення війни у 2024 році.

Між тим українські урядовці підрахували кількість українців, які виїхали за межі України через війну. Орієнтовно ідеться про 6,2 млн осіб. При цьому вони щомісяця витрачають по 2 млрд дол. — це турбує Міністерство фінансів, яке хотіло б повернути громадян додому, щоб вони створювали додану вартість в Україні.