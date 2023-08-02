Каким будет курс доллара: Центр экономической стратегии обнародовал консенсус-прогноз

Неправительственные организации оптимистично оценивают тенденции в экономике Украины: и гривна укрепится, и цены не будут расти.

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Центр экономической стратегии (ЦЭС) опросил неправительственные организации относительно возможного курса гривны к доллару. Согласно результатам опроса, прогноз стал более оптимистичным — курс укрепился на три гривны. Об этом говорится в Telegram-канале центра.

Согласно результатам опроса, ожидаемый курс гривны к доллару составит 36,8 грн/долл. При этом отмечают, что лишь в марте большинство прогнозировало, что курс достигнет уровня 40 грн/долл.

Опрос провели во время дискуссии "Новый макроэкономический прогноз для Украины: каким будет курс, ВВП и инфляция?", в которой приняли участие представители шести неправительственных организаций, а также представители НБУ, Международного валютного фонда и Министерства экономики.

По результатам нынешнего и предыдущих опросов подготовили инфографику. На инфографике видно, что есть положительные ожидания относительно индекса потребительских цен (CPI) — ранее предполагали, что он будет равен около 19%, теперь — 10,6%.

Прогноз курса гривны к доллару — ЦЭС Фото: Центр экономической стратегии

Отметим, на портале "Минфин" можно увидеть, как менялся реальный курс гривны к доллару в течение года. Самый большой курс продажи был в октябре 2022 года — 42 грн/долл., самый низкий — 2 июля 2023 года и составлял 37,34 грн долл. Это лишь на 1 грн выше курса, который поддерживает НБУ — 36,569 грн/долл.

Курс гривны к доллару — "Минфин"

Напоминаем, в Министерстве экономики обнародовало свои соображения относительно прогнозируемого уровня ВВП. Сейчас чиновники официально называют число 2,8%, хотя ожидают реальный рост на 5%. При этом отмечают, что ожидают завершения войны в 2024 году.

Между тем украинские чиновники подсчитали количество украинцев, которые выехали за пределы Украины из-за войны. Ориентировочно речь идет о 6,2 млн человек. При этом они ежемесячно тратят по 2 млрд долл. — это беспокоит Министерство финансов, которое хотело бы вернуть граждан домой, чтобы они создавали добавленную стоимость в Украине.