Стратегию менять не будут: в НБУ рассказали, как контролируют валютный рынок

В Национальном банке рассказали, что продолжают наблюдать за ситуацией на валютном рынке и пока не собираются отказываться от смягчения валютных ограничений.

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Национальный банк Украины будет и дальше контролировать валютный рынок и следить за отсутствием колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны. Это первоочередная задача для регулятора. Об этом сказал 19 октября 2023 года заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, Нацбанк приложил серьезные усилия для того, чтобы на валютном рынке появились устойчивые предпосылки для перехода к управляемой гибкости курса.

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Так, например, регулятор поспособствовал появлению привлекательных ставок по гривневым инструментам. Как объяснил Николайчук, сейчас средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11-12% после налогообложения и защищены от инфляции. В то же время привлекательность гривневых депозитов позволяет снизить спрос на валюту и снижению давления на валютном рынке.

Отмечается, что Национальный банк не планирует отказываться от своей соответствующей стратегии. То есть валютные ограничения будут смягчать и дальше.

"Этот процесс будет происходить постепенно, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски", — рассказал Сергей Николайчук.

Стратегию смягчения валютных ограничений Нацбанк внедряет с июля 2023 года. В рамках стратегии 19 августа заработали новые правила торговли валютой. Также регулятор планирует улучшить информирование людей в местах торговли иностранной валютой.

В Нацбанке уверены, что в случае возникновения спорных ситуаций указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений и сообщений о нарушениях при обмене валют.

Кроме того, 2 октября Нацбанк сообщил, что в Украине начинает действовать гибкий обменный курс. Так, ситуация на валютном рынке и дальше будет под контролем НБУ, а значит роль ключевого игрока не изменится.

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При этом экономист Алексей Кущ считает, что НБУ вместо возвращения в формат финансовой системы военного времени решил поиграть в рынок, введя режим управляемого гибкого валютного курса.

Также Фокус разбирался, останется ли курс гривны стабильным после введения Нацбанком режима управляемой гибкости курса на межбанковском валютном рынке.