Политический компромисс или закономерность: что стоит за решением НБУ перейти к гибкому курсу

Правление НБУ ввело режим управляемой гибкости курса с 3 октября. По сути Нацбанк больше не будет удерживать официальный курс на уровне 36,56 грн за доллар, однако сохранит контроль за ситуацией на валютном рынке. Фокус спросил у экспертов, готова ли уже Украина к такому решению, учитывая, что война продолжается.

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Положительный эффект от фиксации официального курса Нацбанком на уровне 36,6 грн за доллар становится все меньше, поэтому переход к режиму гибкости был вопросом времени. Об этом пишет Фокус в новой статье "Доллар дорожает. Как решение НБУ перейти к гибкому курсу повлияет на цену валют".

По мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрия Чурина, НБУ выбрал удачное время для изменения валютной политики.

"Во-первых, регулятор заранее готовил финансовый рынок к этому шагу, постепенно снимая часть административных ограничений на валютном рынке. Во-вторых, НБУ провел дополнительную работу по надзору за сферой наличного обращения валюты для уменьшения рисков сугубо спекулятивных операций от заметных игроков данного рынка", — отметил он в комментарии Фокусу.

В условиях налаживания экспорта и поступления финансовой помощи, гривна может укрепиться Фото: УНИАН

"Как по мне, то это решение — некий политический компромисс, который, как это чаще всего бывает — компиляция из всего того, что никого не устраивает отдельно, но где-то посередине остановились", — комментирует эксперт рынка инвестиций Иван Угляница.

По мнению президента инвестиционной компании "Универ" Тараса Козака, решение регулятора отказаться от удержания официального курса преждевременно. Во-первых, оно совпало во времени с временной остановкой принятия бюджета в США и соответственно финансовой помощи Украине. Кроме того, украинский экспорт, как источник валюты в страны, стагнирует.

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"Зерновая сделка перестала действовать и экспорт по Черному морю — в достаточно небольших объемах, экспортная выручка значительно меньше, чем потребности страны в валюте для покупки импортных товаров", — отметил он.

Решению НБУ предшествовала работа на рынке наличного обращения валюты для уменьшения спекулятивных операций

Однако в условиях улучшения указанных факторов, курс может превзойти ожидания.

"Мы начнем отвыкать, что курс 36,6 грн/долл., что он где-то колеблется, если будут положительные новости по внешне-экспортной деятельности, скорее будет поступать западная финансовая помощь. Тогда вполне возможно, что курс пойдет в другую сторону — не ту, которую ожидает большинство", — убежден Тарас Козак.

Не исключено, что НБУ будет резко менять официальный курс несколько раз, говорит эксперт

В противоположном случае не исключено, что НБУ придется резко менять официальный курс, возможно, не раз, говорит Угляница.

"Курс будет сначала постепенно сползать, а потом его будут большим шагом переставлять с увеличением давления и уменьшением ресурсов золото-валютных резервов", — резюмировал он.

Напомним, Национальный банк Украины внедрил управляемую гибкость обменного курса с 3 октября. Такое нововведение стало возможным благодаря основательной работе с международными экспертами и учету опыта других стран.

Также Фокус писал, что Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.