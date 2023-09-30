В Конгрессе США поддержали законопроект, который лишает Украину военной помощи (фото)

По словам журналистов, теперь Сенат США должен принять законопроект. У Байдена ждут, что спикер Палаты представителей Маккарти внесет на обсуждение еще один законопроект в поддержку Украины.

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Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине, о чем пишет издание Washington Post.

Сообщается, что против законопроекта проголосовали один демократ и 90 республиканцев.

"Законопроект о краткосрочном финансировании включает фонды помощи при стихийных бедствиях, продление федеральной программы страхования от наводнений и повторное разрешение Федеральному управлению гражданской авиации, но не помощь Украине", — отметили журналисты.

Издание также сообщило, что теперь Сенат США должен принять законопроект до 12:01 воскресенья по местному времени (7 утра по Киеву), чтобы предотвратить приостановку работы правительства.

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По словам журналистов, единственным демократом, проголосовавшим против принятого законопроекта о краткосрочных расходах на финансирование федерального правительства США, был Майк Куигли от штата Иллинойс. Он представляет одну из крупнейших украинских общин в своем штате и является сопредседателем Украинского собрания.

Издание отметило, что президент Джо Байден попросил Конгресс выделить 20,6 миллиарда долларов на помощь Украине. Страна пользуется поддержкой обеих партий в Сенате, но в последнее время все большее число республиканцев в Палате представителей резко выступили против нее. Лидеры Республиканской партии в Палате представителей заявляют, что законопроект о финансировании без денег для Украины может быть единственным способом выйти из тупика с финансированием правительства, хотя к полудню еще не было уверенности в том, что законопроект будет принят.

Представитель Белого дома на условиях анонимности заявил, что принятый Палатой представителей законопроект предотвращает глубокие сокращения внутренних программ и включает оказание помощи при стихийных бедствиях. Администрация Байдена ожидает, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти вскоре внесет на обсуждение еще один законопроект в поддержку Украины.

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Народный депутат Украины Ярослав Железняк у себя в Telegram заявил, что это плохая история.

"Палату (принявшую этот проект закона без помощи Украине) контролируют республиканцы. Но, как вы видите, проголосовали благодаря 209 голосам демократов", — отметил Железняк.

Он написал, что документ уже внесли в Сенат, в котором большинство членов — демократы. Более того, республиканцы там более лояльно относятся к Украине. Однако сенаторы-демократы поставлены в неприятную ситуацию. Они могут или заблокировать на неопределенное время финансирование правительственных учреждений США, или отказаться от помощи Украине.

"В обоих случаях их обвинят либо в первом, либо во втором", — заявил Железняк.

Ранее сообщалось, что в Штатах предложили отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна — временной частичной остановки государственных органов США. Шатдаун происходит, когда правительству не удается принять законодательство о финансировании на следующий год или временную меру финансирования.