Політичний компроміс чи закономірність: що стоїть за рішенням НБУ перейти до гнучкого курсу

Правління НБУ запровадило режим керованої гнучкості курсу з 3 жовтня. По суті Нацбанк більше не утримуватиме офіційний курс на рівні 36,56 грн за долар, проте збереже контроль за ситуацією на валютному ринку. Фокус запитав в експертів, чи вже готова Україна до такого рішення, враховуючи, що війна триває.

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Позитивний ефект від фіксації офіційного курсу Нацбанком на рівні 36,6 грн за долар стає дедалі меншим, тож перехід до режиму гнучкості був питанням часу. Про це пише Фокус у новій статті "Долар дорожчає. Як рішення НБУ перейти до гнучкого курсу вплине на ціну валют".

На думку директора аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, НБУ вибрав вдалий час для зміни валютної політики.

"По-перше, регулятор заздалегідь готував фінансовий ринок до цього кроку, поступово знімаючи частину адміністративних обмежень на валютному ринку. По-друге, НБУ провів додаткову роботу з нагляду за сферою готівкового обігу валюти для зменшення ризиків суто спекулятивних операцій від помітних гравців даного ринку", — зауважив він у коментарі Фокусу.

За умов налагодження експорту та надходження фінансової допомоги, гривня може укріпитися Фото: УНІАН

"Як на мене, то це рішення — такий собі політичний компроміс, який, як це частіше за все буває – компіляція із усього того, що нікого не влаштовує окремо, але десь посередині зупинились", — коментує Фокусу експерт ринку інвестицій Іван Угляниця.

На думку президента інвестиційної компанії "Універ" Тараса Козака, рішення регулятора відмовитися від утримування офіційного курсу передчасне. По-перше, воно співпало в часі із тимчасовою зупинкою ухвалення бюджету в США й відповідно фінансової допомоги Україні. Крім того, український експорт, як джерело валюти в країни, стагнує.

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"Зернова угода перестала діяти й експорт Чорним морем — в досить невеликих обсягах, експортна виручка значно менша, ніж потреби країни в валюті для купівлі імпортних товарів", — зауважив він.

Рішенню НБУ передувала робота на ринку готівкового обігу валюти для зменшення спекулятивних операцій

Однак за умов покращення зазначених факторів, курс може перевершити очікування.

"Ми почнемо відвикати, що курс 36,6 грн/дол., що він десь коливається, якщо будуть позитивні новини із зовнішньо-експортної діяльності, швидше надходитиме західна фінансова допомога. Тоді цілком можливо, що курс піде в інший бік – не той, який очікує більшість", — переконаний Тарас Козак.

Не виключно, що НБУ різко змінюватиме офіційний курс кілька разів, каже експерт

За інших умов не виключено, що НБУ доведеться різко міняти офіційний курс, можливо, не раз, каже Угляниця.

"Курс буде спочатку поступово сповзати, а потім його будуть великим кроком переставляти зі збільшенням тиску і зменшенням ресурсів золото-валютних резервів", — резюмував він.

Нагадаємо, Національний банк України впровадив керовану гнучкість обмінного курсу з 3 жовтня. Таке нововведення стало можливим завдяки ґрунтовній роботі з міжнародними експертами та врахуванню досвіду інших країн.

Також Фокус писав, що Палата представників Конгресу США 335 голосами проти 91 ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування уряду на 45 днів. Законопроєкт не передбачає виділення коштів на допомогу Україні.