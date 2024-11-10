Вклад в музыку, культуру и политику: студенты Йельского университета пройдут курс о Бейонсе

Курс про Бейонсе зосередиться на останніх альбомах зірки, а також зануриться в загальний досвід афроамериканських жінок у медіа та політиці.

Навесні 2025 року в Єльському університеті розпочнеться новий курс, присвячений впливу співачки Бейонсе на фемінізм і культуру США. Про це повідомляє студентська газета університету Yale Daily News.

Предмет "Бейонсе творить історію: історія, культура, теорія і політика традицій темношкірих радикалів через музику" викладатиме професор Дафна Брукс. Студенти вивчать курс про Бейонсе та її творчість у період з 2013 по 2024 рік. Курс був розроблений після того, як Брукс провела серію лекцій на схожу тему в Прінстонському університеті.

"Охочих відвідати ці заняття було дуже багато. Я завжди думала, що в якийсь момент мені слід повернутися до неї і зосередитися на її роботі з педагогічного погляду", — каже професорка.

Брукс стверджує, що після президентських виборів у США 2024 року і подій, що передують їм, важливо відзначити "внесок" співачки, що "не має аналогів", у поп-культуру Америки і всього світу за останні два десятиліття. Курс про Бейонсе буде орієнтований на її останні альбоми: "Lemonade", "Renaissance" і "Cowboy Carter". Однак він не обмежується лише її музикою. Програма також охоплює ширший контекст, досліджуючи досвід афроамериканок у медіа та політиці.

Студенти вивчатимуть курс про Бейонсе і досліджуватимуть її вплив на афроамериканську спільноту загалом. У межах обговорень вони торкнуться роботи "Колективу річки Комбахи" — радикальної феміністської групи, що стала автором "Маніфесту Чорного фемінізму".

Цей документ зіграв ключову роль у розвитку феміністських, лівих і соціалістичних ідей, а також вплинув на роботи таких вчених, як Гортензія Спіллерс, Седрік Робінсон і Карл Хагстром Міллер.

Викладач Єльського університету стверджує, що курс про Бейонсе стане основою для залучення інших виконавців. Курс поєднує елементи афроамериканських досліджень, жіночих, гендерних і сексуальних досліджень, американістики та музикознавства.

"Темношкірі жінки іноді повністю відсторонені від деяких високих нагород, і їх рідко сприймають серйозно як музикантів. У нас не було часу замислитися над тим, що означає ігнорувати творчість афроамериканських жінок", — каже Брукс.

Раніше, 9 жовтня, Фокус писав про те, що Бейонсе разом з мамою відвідала премію Glamour Women 2024.

Також Фокус писав про втрату Бейонсе мільйонів підписників.