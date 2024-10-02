Бейонсе втратила 4 млн підписників в Instagram: чому від неї масово відписуються

Бейонсе ніяк не коментує чуток, які циркулюють навколо неї у зв'язку з арештом її близького друга Шона Diddy Комбса.

Related video

Співачка Бейонсе, у якої в Instagram було 320 підписників, останнім часом втратила понад чотири мільйони фоловерів, і зараз їх 316 млн. На це звернули увагу завсідники соцмереж. Низка ЗМІ поспішили пов'язати цю ситуацію з арештом Puff Daddy, з яким артистка та її чоловік Jay-Z були дуже близькими і дружать багато років. Однак The Express Tribune спростовує той факт, що падіння кількості фоловерів пов'язане з Diddy.

Посилаючись на Social Blade, веб-сайт, що відстежує аналітику соціальних мереж, видання пише, що кількість підписників Бейонсе поступово знижувалася з березня 2024 року, а не за одну ніч, як припускають чутки, і цифра в 316 мільйонів є стабільною вже два місяці.

Втрату підписників Jay-Z також було спростовано. Їхня кількість залишається стабільною і становить менше 900 тисяч, що розвіює будь-які зв'язки з арештом Diddy.

Проте в коментарях до публікацій Бейонсе все більше гнівних випадів у її бік.

Кожна публікація Бейонсе тепер супроводжується гнівними коментарями в її бік

"Ми все знаємо", "Вона, очевидно, видаляє коментарі про поточну ситуацію", "Я думаю, вона сама вирила собі могилу і не знає про це", "Як вона може публікувати пости після того, що відбувається?", "Торгівля людьми в неї в крові", "Немає нічого таємного, що не стало б явним, і немає нічого потаємного, що не стало б відомим і не вийшло б на світ". Луки 8:17", "Крім усього, що відбувається останнім часом, хто взагалі слухає її музику?" — пишуть користувачі.

Бейонсе звинувачують у її мовчанні про справу Шона Комбса і про його "білі вечірки", де вона була постійною гостею разом із чоловіком. Деякі прихильники теорії змов навіть приписують парі причетність до вбивств відомих артистів, щоб звільнити місце для Бейонсе. Нічого з цього не доведено, що не зупиняє обурених подіями в Голлівуді, які на весь світ показали виворіт шоу-бізнесу.

Тимчасом Тоні Бузбі, адвокат у справі Шона Комбса, який представляє потерпілих, заявив, що у слідства є величезний список спільників Комбса, який "шокує громадськість. Він буде оприлюднений після того, як слідчі перевірять усю інформацію.

Кілька років тому репер в одному з інтерв'ю сказав, що найулюбленішим гостем його вечірок був актор Леонардо ДіКапріо. Той ніяк не коментує сказане музикантом і, як і більшість зірок, зберігає мовчання.

Раніше Фокус писав про стосунки Daddy і канадського співака Джастіна Бібера.