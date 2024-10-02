Бейонсе потеряла 4 млн подписчиков в Instagram: почему от нее массово отписываются

Бейонсе никак не комментирует слухи, которые циркулируют вокруг нее в связи с арестом ее близкого друга Шона Diddy Комбса.

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Певица Бейонсе, у которой в Instagram было 320 подписчиков, в последнее время потеряла свыше четырех миллионов фолловеров, и сейчас их 316 млн. На это обратили внимание завсегдатаи соцсетей. Ряд СМИ поспешили связать эту ситуацию с арестом Puff Daddy, с которым артистка и ее супруг Jay-Z были очень близки и дружат много лет. Однако The Express Tribune опровергает тот факт, что падение количества фолловеров связано с Diddy.

Ссылаясь на Social Blade, веб-сайт, отслеживающий аналитику социальных сетей, издание пишет, что количество подписчиков Бейонсе постепенно снижалось с марта 2024 года, а не за одну ночь, как предполагают слухи, и цифра в 316 миллионов является стабильной уже два месяца.

Потеря подписчиков Jay-Z также была опровергнута. Их количество остается стабильным и составляет менее 900 тысяч, что развеивает любые связи с арестом Diddy.

Тем не менее, в комментариях к публикациям Бейонсе все больше гневных выпадов в ее сторону.

Каждая публикация Бейонсе теперь сопровождается гневными комментариями в ее сторону

"Мы все знаем", "Она, очевидно, удаляет комментарии о текущей ситуации", "Я думаю, она сама вырыла себе могилу и не знает об этом", "Как она может публиковать посты после всего происходящего?", "Торговля людьми у нее в крови", "Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и нет ничего сокровенного, что не сделалось бы известным и не вышло бы на свет". Луки 8:17", "Помимо всего, что происходит в последнее время, кто вообще слушает ее музыку?" — пишут пользователи.

Бейонсе обвиняют в ее молчании о деле Шона Комбса и о его "белых вечеринках", где она была постоянной гостьей вместе с мужем. Некоторые сторонники теории заговоров даже приписывают паре причастность к убийствам известных артистов, чтобы освободить место для Бейонсе. Ничего из этого не доказано, о не останавливает возмущенных событиями в Голливуде, которые на весь мир показали изнанку шоу-бизнеса.

Тем временем Тони Бузби, адвокат по делу Шона Комбса, который представляет потерпевших, заявил, что у следствия есть огромный список сообщников Комбса, который "шокирует общественность. Он будет обнародован после того, как следователи проверят всю информацию.

Несколько лет назад рэпер в одном из интервью сказал, что самым любимым гостем его вечеринок был актер Леонардо ДиКаприо. Тот никак не комментирует сказанное музыкантом и, как и большинство звезд, хранит молчание.

Ранее Фокус писал об отношениях Daddy и канадского певца Джастина Бибера.