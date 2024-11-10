Вклад в музыку, культуру и политику: студенты Йельского университета пройдут курс о Бейонсе

Курс о Бейонсе сосредоточится на последних альбомах звезды, а также погрузится в общий опыт афроамериканских женщин в медиа и политике.

Весной 2025 года в Йельском университете начнется новый курс, посвященный влиянию певицы Бейонсе на феминизм и культуру США. Об этом сообщает студенческая газета университета Yale Daily News.

Предмет "Бейонсе творит историю: история, культура, теория и политика традиций темнокожих радикалов через музыку" будет преподавать профессор Дафна Брукс. Студенты изучат курс о Бейонсе про ее творчество в период с 2013 по 2024 год. Курс был разработан после того, как Брукс провела серию лекций на схожую тему в Принстонском университете.

"Желающих посетить эти занятия было очень много. Я всегда думала, что в какой-то момент мне следует вернуться к ней и сосредоточиться на ее работе с педагогической точки зрения", — говорит профессор.

Брукс утверждает, что после президентских выборов в США 2024 года и событий, предшествующих им, важно отметить "не имеющий аналогов вклад" певицы в поп-культуру Америки и всего мира за последние два десятилетия. Курс о Бейонсе будет ориентирован на ее последние альбомы: "Lemonade", "Renaissance" и "Cowboy Carter". Однако он не ограничивается только ее музыкой. Программа также охватывает более широкий контекст, исследуя опыт афроамериканок в медиа и политике.

Студенты будут изучать курс о Бейонсе и исследовать ее влияние на афроамериканское сообщество в целом. В рамках обсуждений они затронут работы "Коллектива реки Комбахи" — радикальной феминистской группы, ставшей автором "Манифеста Черного феминизма".

Этот документ сыграл ключевую роль в развитии феминистских, левых и социалистических идей, а также оказал влияние на работы таких ученых, как Гортензия Спиллерс, Седрик Робинсон и Карл Хагстром Миллер.

Преподаватель Йельского университета утверждает, что курс о Бейонсе станет основой для привлечения других исполнителей. Курс сочетает элементы афроамериканских исследований, женских, гендерных и сексуальных исследований, американистики и музыковедения.

"Темнокожие женщины иногда полностью отстранены от некоторых высоких наград, и их редко воспринимают всерьез как музыкантов. У нас не было времени задуматься над тем, что значит игнорировать творчество афроамериканских женщин", — говорит Брукс.

Ранее, 9 октября, Фокус писал о том, что Бейонсе вместе с мамой посетила премию Glamour Women 2024.

Также Фокус писал о потере Бейонсе миллионов подписчиков.