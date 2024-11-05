В парике, купальнике и шляпе: Бейонсе повторила культовые образы Памелы Андерсон (фото, видео)

Певица в закрытом красном купальнике, как у звезды "Спасателей Малибу", продемонстрировала гламурный образ и стройную фигуру. Некоторые поклонники Бейонсе даже перепутали ее с Памелой Андерсон.

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Знаменитая американская певица и актриса Бейонсе продемонстрировала некоторые из самых знаковых образов звезды Голливуда Памелы Андерсон за всю ее карьеру. Соответствующими снимками исполнительница 5 ноября поделилась со своими многочисленными подписчиками в Instagram.

43-летняя певица опубликовала снимки в красном купальнике, как у звезды из "Спасателей Малибу". Она надела светлый парик, сделала тонкие брови, как у Андерсон и нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза фиолетовыми блестящими тенями.

Бейонсе с красным свистком на шнурке и спасательным жилетом в руке чувствовала себя в своей стихии, позируя в купальнике с высокой посадкой из "Beywatch", демонстрирующем ее великолепную фигуру. Певица также воссоздала образ Памелы из фильма "Колючая проволока" 1996 года, появившись в глубоком черном бюстье, высоких сапогах-ботфортах на высоких каблуках и полупрозрачных вечерних перчатках. Бейонсе, слегка откинув голу назад, гламурно позировала на спортивном мотоцикле. Нужно отметить, что фильм "Колючая проволока" стал одной из первых главных ролей Памелы, и, несмотря на критику, приобрел культовый статус. Также она снялась в шикарной меховой шляпе розового цвета, похожей на ту, которую носила Андерсон, белом корсете и прозрачных лосинах, украшенных разноцветными пайетками.

Исполнительница хита "Single Ladies" лаконично подписала свой пост: "Бейллоуин фин".

Ее подпись несколько смутила некоторых поклонников: "Сегодня буквально 5 ноября, что вы имеете в виду под постом о Хэллоуине?", "Ржунимагу, как ты играешь!", "Памела будет очень рада, когда увидит это утром", "Хорошо вышло, я думал, что это Памела Андерсон".

Ранее, 9 октября, Фокус писал о том, что Бейонсе вместе с мамой посетила премию Glamour Women 2024.