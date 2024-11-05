У перуці, купальнику та капелюсі: Бейонсе повторила культові образи Памели Андерсон (фото, відео)

Співачка в закритому червоному купальнику, як у зірки "Рятувальників Малібу", продемонструвала гламурний образ і струнку фігуру. Деякі шанувальники Бейонсе навіть переплутали її з Памелою Андерсон.

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Знаменита американська співачка й акторка Бейонсе продемонструвала деякі з найбільш знакових образів зірки Голлівуду Памели Андерсон за всю її кар'єру. Відповідними знімками виконавиця 5 листопада поділилася зі своїми численними підписниками в Instagram.

43-річна співачка опублікувала знімки в червоному купальнику, як у зірки з "Рятувальників Малібу". Вона одягла світлу перуку, зробила тонкі брови, як у Андерсон і нанесла яскравий макіяж, підкресливши очі фіолетовими блискучими тінями.

Бейонсе з червоним свистком на шнурку і рятувальним жилетом у руці почувалася у своїй стихії, позуючи в купальнику з високою посадкою з "Beywatch", що демонструє її чудову фігуру. Співачка також відтворила образ Памели з фільму "Колючий дріт" 1996 року, з'явившись у глибокому чорному бюстьє, високих чоботях-ботфортах на високих підборах і напівпрозорих вечірніх рукавичках. Бейонсе, злегка відкинувши голу назад, гламурно позувала на спортивному мотоциклі. Варто зазначити, що фільм "Колючий дріт" став однією з перших головних ролей Памели, і, попри критику, набув культового статусу. Також вона знялася в шикарному хутряному капелюсі рожевого кольору, схожому на той, який носила Андерсон, білому корсеті і прозорих лосинах, прикрашених різнокольоровими паєтками.

Виконавиця хіта "Single Ladies" лаконічно підписала свій пост: "Бейловін фін".

Її підпис дещо збентежив деяких шанувальників: "Сьогодні буквально 5 листопада, що ви маєте на увазі під постом про Гелловін?", "Ржунімагу, як ти граєш!", "Памела буде дуже рада, коли побачить це вранці", "Добре вийшло, я думав, що це Памела Андерсон".

Раніше, 9 жовтня, Фокус писав про те, що Бейонсе разом з мамою відвідала премію Glamour Women 2024.