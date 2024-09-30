Бейонсе влаштувала презентацію власного бренду віскі в Парижі (фото, відео)

Нещодавно Бейонсе випустила елітний віскі, який назвала на честь свого прадіда. Співачка всіляко просуває новий продукт.

Related video

Американська співачка, акторка, танцівниця, музичний продюсер Бейонсе поділилася з шанувальниками Instagram кадрами із закритої презентації власного бренду віскі "Sir Davis Whisky", яка відбулася в Парижі.

Виконавиця хіта "Texas Hold 'Em" на захід одягла відверту сукню від Gucci. Сукня до підлоги на тонких бретелях і з розрізом збоку була усипана золотими паєтками. Своє блискуче вбрання зірка доповнила золотими босоніжками з ремінцями на високих підборах і платформі. Бейонсе також взяла з собою сумку, надруковану на 3D-принтері у формі пляшки віскі Sir Davis. Ексклюзивний аксесуар від ювелірного бренду CHRISHABANA був весь усипаний штучними кристалами. Співачка нанесла сяючий макіяж, підкресливши красиві очі димчастими тінями і чорною підводкою. Вона вклала світле волосся в пишну зачіску, а з прикрас одягла сережки, браслет і кілька каблучок з дорогоцінним камінням.

Співачка Бейонсе

Вона також поділилася фотографіями зі своїм чоловіком Jay-Z, а також друзями і сім'єю, включно з Келлі Роуленд і Енджі Бейонсе. Шанувальники в коментарях зазначили приголомшливий образ 32-кратної володарки премії "Греммі".

Раніше, 21 серпня, Фокус писав про те, що Бейонсе випустила новий елітний віскі, який назвала на честь свого прадіда. Міцний спиртний напій отримав визнання критиків задовго до свого виходу. Рекомендована роздрібна ціна пляшки становить 89,99 доларів США.