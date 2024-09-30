Бейонсе устроила презентацию собственного бренда виски в Париже (фото, видео)

Недавно Бейонсе выпустила элитный виски, который назвала в честь своего прадеда. Певица всячески продвигает новый продукт.

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Американская певица, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер Бейонсе поделилась с поклонниками Instagram кадрами с закрытой презентации собственного бренда виски "Sir Davis Whisky", которая прошла в Париже.

Исполнительница хита "Texas Hold 'Em" на мероприятие одела откровенное платье от Gucci. Платье в пол на тонких бретелях и с разрезом с боку было усыпанно золотыми пайетками. Свой сверкающий наряд звезда дополнила золотыми босоножками с ремешками на высоких каблуках и платформе. Бейонсе также взяла с собой сумку, напечатанную на 3D-принтере в форме бутылки виски Sir Davis. Эксклюзивный аксессуар от ювелирного бренда CHRISHABANA был весь усыпан искусственными кристаллами. Певица нанесла сияющий макияж, подчеркнув красивые глаза дымчатыми тенями и черной подводкой. Она уложила светлые волосы в пышную прическу, а из украшений надела серьги, браслет и несколько колец с драгоценными камнями.

Певица Бейонсе

Она также поделилась фотографиями со своим мужем Jay-Z, а также друзьями и семьей, включая Келли Роуленд и Энджи Бейонсе. Поклонники в комментариях отметили потрясающий образ 32-кратной обладательницы премии "Грэмми".

Ранее, 21 августа, Фокус писал о том, что Бейонсе выпустила новый элитный виски, который назвала в честь своего прадеда. Крепкий спиртной напиток получил признание критиков задолго до своего выхода. Рекомендованная розничная цена бутылки составляет 89,99 долларов США.