Бейонсе украсила обложку модного журнала и рассказала о своей новой диете (фото)

В новой фотосессии знаменитость поразила поклонников стройной фигурой и гламурными образами. Бейонсе также поделилась своими взглядами на здоровый образ жизни.

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Американская певица и актриса Бейонсе снялась в гламурной фотосессии и украсила обложку октябрьского выпуска журнала GQ. В интервью модному глянцу она рассказала, что уделяет особое внимание здоровому питанию.

На обложке звезда предстала в черном обтягивающем платье от бренда Miu Miu с глубоким декольте, с пышной прической и колье на шее от Graff, а в руке она держит стакан с напитком.

На другом из гламурных снимков Бейонсе с высокой прической позирует с сигарой в облегающем лаконичном платье в пол от Rick Qwens с длинным шлейфом и открытыми плечами. Также можно заметить на звезде шикарные кольца от Lorraine Schwartz Fine Jewelry и Jacob & Co.

В интервью поп-звезда рассказала, что этим летом она изо всех сил старалась оставаться здоровой и пересмотрела свой рацион, отказавшись от любого мяса, кроме индейки, а также принимает все необходимые добавки и занимается спортом, когда может.

"Я стараюсь сосредоточиться на своем здоровье, принимаю добавки и питаюсь очень здоровой пищей. Этим летом я отказалась от мяса, за исключением индейки", — рассказала певица. Мать троих детей также призналась, что старается придерживаться программы тренировок, но это не всегда ей удается

"Я пытаюсь собраться с силами, чтобы потренироваться, но сегодня я просто не могу этого сделать. Может быть, завтра", — сказала она. В прошлом певица в стиле стиле R’n’B пробовала себя в качестве вегана, она постоянно меняла свой рацион и не придерживалась чего-то одного при употреблении растительной пищи.

Ранее, 21 августа, Фокус писал о том, что Бейонсе выпустила новый элитный виски, который назвала в честь своего прадеда.