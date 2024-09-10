Бейонсе потерпела крупную неудачу в музыкальной карьере

По словам музыкальных обозревателей, Бейонсе предвидела такое развитие событий, поэтому не старалась популяризировать свой альбом как чистое кантри.

Related video

43-летняя американская певица в стиле стиле R’n’B Бейонсе, которая является рекордсменкой музыкальной премии "Грэмми" с 32 статуэтками в арсенале, не пришлась ко двору организаторам премии Country Music Awards 2024, пишет Vox.

Несмотря на то, что у Бейонсе был самый большой новый кантри-альбом года, она пролетела над премией. Ее пластинка Cowboy Carter возглавила чарт кантри, что стало первым в истории случаем с темнокожей женщиной, поющей кантри, и провела 22 недели в рейтинге 200 лучших альбомов Billboard. Тем не менее, несмотря на то, что CMA выдвинула номинации другим поп-кроссоверным артистам, включая Post Malone и Shaboozey, голосующий орган отклонил номинации Cowboy Carter в любой категории.

Есть несколько факторов, которые могли способствовать такому развороту событий. Так, главный сингл с альбома Cowboy Carter "Texas Hold ’Em" имел едва ли не самый большой релизный скачок- падение во время Суперкубка 11 февраля 2024 года. Эта дата важна, потому что, хотя песня сразу же зажгла чарты и получила значительную ротацию по радио, по данным Billboard, потребовалось два дня, прежде чем кантри-радиостанции фактически получили копии песни от лейбла Бейонсе Parkwood через Sony Nashville.

Как подробно описано в отраслевом блоге Saving Country Music, быстро сложившаяся в СМИ история о том, что кантри-радио отказывается транслировать песню, на самом деле не была точной. Скорее, из-за того, как изначально позиционировалась песня. Сначала она была каталогизирована как поп-песня, а не как кантри-песня, и транслировалась на поп-станциях. Потребовалась неделя, прежде чем большинство кантри-станций добавили песню в свои плейлисты.

Когда это наконец произошло, 20 февраля, песня получила ротацию на 79 кантри-станциях по всей стране и дебютировала на вершине чарта Billboard Hot Country Songs. Лейбл Бейонсе даже выпустил отраслевую рекламу, чтобы поблагодарить их.

Как отметил Billboard, радио кантри традиционно неохотно крутит песни, которые им не подходят или которые затем активно продвигаются лейблом.

Бейонсе также не особо продвигала свой сингл 2016 года "Daddy Lessons". Это отсутствие рекламной энергии могло навредить Cowboy Carter в долгосрочной перспективе. Хотя альбом стал хитом, он быстро скатился вниз по рейтингам Billboard и столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны таких артистов как Уоллен и Тейлор Свифт.

Второй момент: CMA имеет заметную тенденцию стирать и отодвигать на второй план темнокожих женщин, даже в их собственном творчестве. Бейонсе активно осознает этот контроль, поэтому Cowboy Carter построен на маргинализованном вкладе столетий чернокожих артистов, которые были до нее. Неудивительно, что она дистанциировала себя и свой альбом от кантри-истеблишмента с самого начала. Как предполагают обозреватели, она понимала, что премия для кантри-музыкантов никогда не откроет для нее дверь, несмотря на все требования фанатов.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе выпустила новый элитный виски, который назвала в честь своего прадеда.