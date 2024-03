Новый кантри-альбом Бейонсе: среди новых песен – дуэт с Майли Сайрус и хит Долли Партон

Поп-дива Бейонсе выпустила свой восьмой студийный альбом "Cowboy Carter". В песнях с альбома кантри-хиты сочетаются с авторским стилем певицы.

Related video

Бейонсе, которую называют королевой R&B, выпустила свой восьмой студийный альбом, сочетав популярные кантри-хиты и свою неподражаемую манеру исполнения. Интересно, но Бейонсе одну из композиций исполнила вместе с Майли Сайрус. Об этом пишет Vibe.

Новый проект является продолжением релиза "Renaissance" и уже доступен для слушателей. Среди 27 композиций "Cowboy Carter" можно найти дуэт с обладательницей "Грэмми" Майли Сайрус, 90-летним певцом Вилли Нельсоном и многими другими.

Бейонсе в промо для нового альбома

Бейонсе также включила в "Cowboy Carter" кавер-версию песни The Beatles "Blackbird".

Интересно, но также Бейонсе исполнила кавер на популярнейший хит Долли Партон "Jolene", который кантри-икона записала еще в 1973 году. А в 2004 году песня заняла 217 строчку в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Бейонсе "Jolene"

Хоть в хите и рассказывается история несчастной любви, но никакой трагической истории за хитом нет. Хотя Долли и написала ее после неприятного инцидента: рыжеволосая служащая в банке флиртовала с ее мужем Карлом Дином вскоре после их свадьбы.

Но внешность описанная в песне принадлежит юной поклонницы Долли, которая как-то вышла к ней на сцену за автографом.

На "Джолин" часто исполняли каверы. Самыми популярными стали версии Оливии Ньютон Джон и рок-группы The White Stripes.

Кавер Бейонсе на "Джолин" станет вторым хитом Долли Партон, исполненным афроамериканкой. Первым стала композиция "I Will Always Love You", которую исполняла Уитни Хьюстон.

Ранее 42-летняя Бейонсе удивила своих поклонников, обнажившись для обложки нового альбома Cowboy Carter. Она также позировала верхом на лошади в ковбойской шляпе, что подчеркивало кантри-тематику Cowboy Carter.

Напомним, ранее Фокус писал о самых странных капризах селебрити. Так, Бейонсе везде за собой возит сидения для унитаза в специальной упаковке.