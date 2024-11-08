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Бейонсе, Билли Айлиш или Тейлор Свифт: объявлен список номинантов на "Грэмми-2025" (видео)

Грэмми-2025, Грэмми, музыкальная премия,
Фото: Recording Academy / GRAMMYs | Академия звукозаписи США объявила номинантов на премию "Грэмми-2025"

В 94 категориях номинированы как титулованные исполнители, так и новички. Больше всего номинаций у Бейонсе — ее творчество представлено в 11 категориях.

Академия звукозаписи США назвала номинантов на ежегодную музыкальную премию "Грэмми-2025". Номинанты представлены в 94 категориях, 67-я церемония вручения наград пройдет 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе. Списки претендентов на престижную награду опубликовали 8 ноября на официальном сайте премии.

Больше всего номинаций на 2025 год получила Бейонсе — у нее их 11. По 7 номинаций получили Билли Айлиш, Post Malone, Кендрик Ламар и Charli XCX. Замыкает топ лидеров Тейлор Свифт с 6 номинациями.

В категории "Запись года", который получают артисты вместе с продюсерами и звукорежиссерами, номинировано 8 артистов и дуэтов. Отмечается, что среди них есть и суперзвезды, и новички.

Номинанты на "Запись года":

  • The Beatles с "Now and Then";
  • Бейонсе с "Texas Hold 'Em";
  • Билли Айлиш из "Birds of a Feather";
  • Чаппелл Роан с "Good Luck, Babe!";
  • Charli XCX с "360";
  • Кендрик Ламар с "Not Like Us";
  • Сабрина Карпентер с "Espresso";
  • Тейлор Свифт и Post Malone с "Fortnight".
Среди номинантов на "Грэмми-2025" в категории "Запись года" — группа The Beatles

В академии звукозаписи отмечают, что в категории "Альбом года" среди претендентов и претенденток на "Грэмми-2025" преобладают женщины. Также несколько номинаций — это известные артисты, которые осваивают новые для себя жанры.

За "Альбом года" будут соревноваться:

  • André 3000 с "New Blue Sun";
  • Бейонсе с "Cowboy Carter";
  • Билли Айлиш из "Hit Me Hard and Soft";
  • Чаппелл Роан с "The Rise and Fall of a Midwest Princess";
  • Charli XCX с "Brat";
  • Джейкоб Кольер с "Djesse Vol. 4";
  • Сабрина Карпентер с "Short n' Sweet";
  • Тейлор Свифт с "The Tortured Poets Department".
"Skinny" из альбома Билли Айлиш "Hit Me Hard and Soft"

В категории "Песня года" так же представлены и титулованные, и молодые исполнители. Среди номинантов на "Грэмми-2025" в этой категории:

  • "A Bar Song (Tipsy)" Shaboozey;
  • "BIRDS OF A FEATHER" Билли Айлиш;
  • "Die with a Smile" Леди Гаги и Бруно Марса;
  • "Fortnight" Тейлор Свифт и Post Malone;
  • "Good Luck, Babe" Чаппелл Роан;
  • "Not Like Us" Кендрика Ламара;
  • "Please Please Please Please" Сабрины Карпентер;
  • "Texas Hold 'Em" Бейонсе.
"Texas Hold 'Em" Бейонсе представлена в нескольких номинациях

На звание лучшего нового артиста/артистки 2025 года претендуют:

  • Бенсон Бун;
  • Сабрина Карпентер;
  • Doechii;
  • Khruangbin;
  • RAYE;
  • Чаппелл Роан;
  • Shaboozey;
  • Тедди Свимс.
Чаппелл Роан номинирована на звание лучшей новой артистки 2025 года

Напомним, 12 сентября Фокус писал о 5 самых странных нарядов на MTV Video Music Awards 2024, собрав фото платьев, которые неоднозначно смотрелись на фоне дизайнерских нарядов.

Также отметим, 10 сентября СМИ писали, что Бейонсе потерпела большую неудачу в музыкальной карьере. Ее новый кантри-альбом не получил ни одной номинации премии Country Music Awards 2024.