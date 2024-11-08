Бейонсе, Билли Айлиш или Тейлор Свифт: объявлен список номинантов на "Грэмми-2025" (видео)
В 94 категориях номинированы как титулованные исполнители, так и новички. Больше всего номинаций у Бейонсе — ее творчество представлено в 11 категориях.
Академия звукозаписи США назвала номинантов на ежегодную музыкальную премию "Грэмми-2025". Номинанты представлены в 94 категориях, 67-я церемония вручения наград пройдет 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе. Списки претендентов на престижную награду опубликовали 8 ноября на официальном сайте премии.
Больше всего номинаций на 2025 год получила Бейонсе — у нее их 11. По 7 номинаций получили Билли Айлиш, Post Malone, Кендрик Ламар и Charli XCX. Замыкает топ лидеров Тейлор Свифт с 6 номинациями.
В категории "Запись года", который получают артисты вместе с продюсерами и звукорежиссерами, номинировано 8 артистов и дуэтов. Отмечается, что среди них есть и суперзвезды, и новички.
Номинанты на "Запись года":
- The Beatles с "Now and Then";
- Бейонсе с "Texas Hold 'Em";
- Билли Айлиш из "Birds of a Feather";
- Чаппелл Роан с "Good Luck, Babe!";
- Charli XCX с "360";
- Кендрик Ламар с "Not Like Us";
- Сабрина Карпентер с "Espresso";
- Тейлор Свифт и Post Malone с "Fortnight".
В академии звукозаписи отмечают, что в категории "Альбом года" среди претендентов и претенденток на "Грэмми-2025" преобладают женщины. Также несколько номинаций — это известные артисты, которые осваивают новые для себя жанры.
За "Альбом года" будут соревноваться:
- André 3000 с "New Blue Sun";
- Бейонсе с "Cowboy Carter";
- Билли Айлиш из "Hit Me Hard and Soft";
- Чаппелл Роан с "The Rise and Fall of a Midwest Princess";
- Charli XCX с "Brat";
- Джейкоб Кольер с "Djesse Vol. 4";
- Сабрина Карпентер с "Short n' Sweet";
- Тейлор Свифт с "The Tortured Poets Department".
В категории "Песня года" так же представлены и титулованные, и молодые исполнители. Среди номинантов на "Грэмми-2025" в этой категории:
- "A Bar Song (Tipsy)" Shaboozey;
- "BIRDS OF A FEATHER" Билли Айлиш;
- "Die with a Smile" Леди Гаги и Бруно Марса;
- "Fortnight" Тейлор Свифт и Post Malone;
- "Good Luck, Babe" Чаппелл Роан;
- "Not Like Us" Кендрика Ламара;
- "Please Please Please Please" Сабрины Карпентер;
- "Texas Hold 'Em" Бейонсе.
На звание лучшего нового артиста/артистки 2025 года претендуют:
- Бенсон Бун;
- Сабрина Карпентер;
- Doechii;
- Khruangbin;
- RAYE;
- Чаппелл Роан;
- Shaboozey;
- Тедди Свимс.
Напомним, 12 сентября Фокус писал о 5 самых странных нарядов на MTV Video Music Awards 2024, собрав фото платьев, которые неоднозначно смотрелись на фоне дизайнерских нарядов.
Также отметим, 10 сентября СМИ писали, что Бейонсе потерпела большую неудачу в музыкальной карьере. Ее новый кантри-альбом не получил ни одной номинации премии Country Music Awards 2024.