Бейонсе, Біллі Айліш чи Тейлор Свіфт: оголошено список номінантів на "Ґреммі-2025" (відео)
У 94 категоріях номіновано як титулованих виконавців, так і новачків. Найбільше номінацій у Бейонсе — її творчість представлена в 11 категоріях.
Академія звукозапису США назвала номінантів на щорічну музичну премію "Ґреммі-2025". Номінанти представлені в 94 категоріях, 67-ма церемонія вручення нагород пройде 2 лютого 2025 року в Лос-Анджелесі. Списки претендентів на престижну нагороду опублікували 8 листопада на офіційному сайті премії.
Найбільше номінацій на 2025 рік отримала Бейонсе — у неї їх 11. По 7 номінацій отримали Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Замикає топ лідерів Тейлор Свіфт із 6 номінаціями.
У категорії "Запис року", який отримують артисти разом із продюсерами та звукорежисерами, номіновано 8 артистів і дуетів. Зазначається, що серед них є і суперзірки, і новачки.
Номінанти на "Запис року":
- The Beatles з "Now and Then";
- Бейонсе з "Texas Hold ’Em";
- Біллі Айліш з "Birds of a Feather";
- Чаппелл Роан з "Good Luck, Babe!";
- Charli XCX з "360";
- Кендрік Ламар з "Not Like Us";
- Сабріна Карпентер з "Espresso";
- Тейлор Свіфт та Post Malone з "Fortnight".
В академії звукозапису зазначають, що в категорії "Альбом року" серед претендентів і претенденток на "Ґреммі-2025" переважають жінки. Також кілька номінацій — це відомі артисти, які освоюють нові для себе жанри.
За "Альбом року" змагатимуться:
- André 3000 з "New Blue Sun";
- Бейонсе з "Cowboy Carter";
- Біллі Айліш з "Hit Me Hard and Soft";
- Чаппелл Роан з "The Rise and Fall of a Midwest Princess";
- Charli XCX з "Brat";
- Джейкоб Кольєр з "Djesse Vol. 4";
- Сабріна Карпентер з "Short n’ Sweet";
- Тейлор Свіфт з "The Tortured Poets Department".
У категорії "Пісня року" так само представлені і титуловані, і молоді виконавці. Серед номінантів на "Ґреммі-2025" в цій категорії:
- "A Bar Song (Tipsy)" Shaboozey;
- "BIRDS OF A FEATHER" Біллі Айліш;
- "Die with a Smile" Леді Ґаґи та Бруно Марса;
- "Fortnight" Тейлор Свіфт та Post Malone;
- "Good Luck, Babe" Чаппелл Роан;
- "Not Like Us" Кендріка Ламара;
- "Please Please Please" Сабріни Карпентер;
- "Texas Hold ’Em" Бейонсе.
На звання найкращого нового артиста/артистки 2025 року претендують:
- Бенсон Бун;
- Сабріна Карпентер;
- Doechii;
- Khruangbin;
- RAYE;
- Чаппелл Роан;
- Shaboozey;
- Тедді Свімз.
Нагадаємо, 12 вересня Фокус писав про 5 найдивніших нарядів на MTV Video Music Awards 2024, зібравши фото суконь, які мали неоднозначний вигляд на тлі дизайнерських убрань.
Також зазначимо, 10 вересня ЗМІ писали, що Бейонсе зазнала великої невдачі в музичній кар'єрі. Її новий кантрі-альбом не отримав жодної номінації премії Country Music Awards 2024.