Бейонсе, Біллі Айліш чи Тейлор Свіфт: оголошено список номінантів на "Ґреммі-2025" (відео)

У 94 категоріях номіновано як титулованих виконавців, так і новачків. Найбільше номінацій у Бейонсе — її творчість представлена в 11 категоріях.

Академія звукозапису США назвала номінантів на щорічну музичну премію "Ґреммі-2025". Номінанти представлені в 94 категоріях, 67-ма церемонія вручення нагород пройде 2 лютого 2025 року в Лос-Анджелесі. Списки претендентів на престижну нагороду опублікували 8 листопада на офіційному сайті премії.

Найбільше номінацій на 2025 рік отримала Бейонсе — у неї їх 11. По 7 номінацій отримали Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Замикає топ лідерів Тейлор Свіфт із 6 номінаціями.

У категорії "Запис року", який отримують артисти разом із продюсерами та звукорежисерами, номіновано 8 артистів і дуетів. Зазначається, що серед них є і суперзірки, і новачки.

Номінанти на "Запис року":

The Beatles з "Now and Then";

Бейонсе з "Texas Hold ’Em";

Біллі Айліш з "Birds of a Feather";

Чаппелл Роан з "Good Luck, Babe!";

Charli XCX з "360";

Кендрік Ламар з "Not Like Us";

Сабріна Карпентер з "Espresso";

Тейлор Свіфт та Post Malone з "Fortnight".

Серед номінантів на "Ґреммі-2025" в категорії "Запис року" - гурт The Beatles

В академії звукозапису зазначають, що в категорії "Альбом року" серед претендентів і претенденток на "Ґреммі-2025" переважають жінки. Також кілька номінацій — це відомі артисти, які освоюють нові для себе жанри.

За "Альбом року" змагатимуться:

André 3000 з "New Blue Sun";

Бейонсе з "Cowboy Carter";

Біллі Айліш з "Hit Me Hard and Soft";

Чаппелл Роан з "The Rise and Fall of a Midwest Princess";

Charli XCX з "Brat";

Джейкоб Кольєр з "Djesse Vol. 4";

Сабріна Карпентер з "Short n’ Sweet";

Тейлор Свіфт з "The Tortured Poets Department".

"Skinny" з альбому Біллі Айліш "Hit Me Hard and Soft"

У категорії "Пісня року" так само представлені і титуловані, і молоді виконавці. Серед номінантів на "Ґреммі-2025" в цій категорії:

"A Bar Song (Tipsy)" Shaboozey;

"BIRDS OF A FEATHER" Біллі Айліш;

"Die with a Smile" Леді Ґаґи та Бруно Марса;

"Fortnight" Тейлор Свіфт та Post Malone;

"Good Luck, Babe" Чаппелл Роан;

"Not Like Us" Кендріка Ламара;

"Please Please Please" Сабріни Карпентер;

"Texas Hold ’Em" Бейонсе.

"Texas Hold 'Em" Бейонсе представлена в кількох номінаціях

На звання найкращого нового артиста/артистки 2025 року претендують:

Бенсон Бун;

Сабріна Карпентер;

Doechii;

Khruangbin;

RAYE;

Чаппелл Роан;

Shaboozey;

Тедді Свімз.

Чаппелл Роан номінована на звання кращої нової артистки 2025 року

Нагадаємо, 12 вересня Фокус писав про 5 найдивніших нарядів на MTV Video Music Awards 2024, зібравши фото суконь, які мали неоднозначний вигляд на тлі дизайнерських убрань.

Також зазначимо, 10 вересня ЗМІ писали, що Бейонсе зазнала великої невдачі в музичній кар'єрі. Її новий кантрі-альбом не отримав жодної номінації премії Country Music Awards 2024.