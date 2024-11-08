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Бейонсе, Біллі Айліш чи Тейлор Свіфт: оголошено список номінантів на "Ґреммі-2025" (відео)

Ґреммі-2025, Ґреммі, музична премія,
Фото: Recording Academy / GRAMMYs | Академія звукозапису США оголосила номінантів на премію "Ґреммі-2025"

У 94 категоріях номіновано як титулованих виконавців, так і новачків. Найбільше номінацій у Бейонсе — її творчість представлена в 11 категоріях.

Академія звукозапису США назвала номінантів на щорічну музичну премію "Ґреммі-2025". Номінанти представлені в 94 категоріях, 67-ма церемонія вручення нагород пройде 2 лютого 2025 року в Лос-Анджелесі. Списки претендентів на престижну нагороду опублікували 8 листопада на офіційному сайті премії.

Найбільше номінацій на 2025 рік отримала Бейонсе — у неї їх 11. По 7 номінацій отримали Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. Замикає топ лідерів Тейлор Свіфт із 6 номінаціями.

У категорії "Запис року", який отримують артисти разом із продюсерами та звукорежисерами, номіновано 8 артистів і дуетів. Зазначається, що серед них є і суперзірки, і новачки.

Номінанти на "Запис року":

  • The Beatles з "Now and Then";
  • Бейонсе з "Texas Hold ’Em";
  • Біллі Айліш з "Birds of a Feather";
  • Чаппелл Роан з "Good Luck, Babe!";
  • Charli XCX з "360";
  • Кендрік Ламар з "Not Like Us";
  • Сабріна Карпентер з "Espresso";
  • Тейлор Свіфт та Post Malone з "Fortnight".
Серед номінантів на "Ґреммі-2025" в категорії "Запис року" - гурт The Beatles

В академії звукозапису зазначають, що в категорії "Альбом року" серед претендентів і претенденток на "Ґреммі-2025" переважають жінки. Також кілька номінацій — це відомі артисти, які освоюють нові для себе жанри.

За "Альбом року" змагатимуться:

  • André 3000 з "New Blue Sun";
  • Бейонсе з "Cowboy Carter";
  • Біллі Айліш з "Hit Me Hard and Soft";
  • Чаппелл Роан з "The Rise and Fall of a Midwest Princess";
  • Charli XCX з "Brat";
  • Джейкоб Кольєр з "Djesse Vol. 4";
  • Сабріна Карпентер з "Short n’ Sweet";
  • Тейлор Свіфт з "The Tortured Poets Department".
"Skinny" з альбому Біллі Айліш "Hit Me Hard and Soft"

У категорії "Пісня року" так само представлені і титуловані, і молоді виконавці. Серед номінантів на "Ґреммі-2025" в цій категорії:

  • "A Bar Song (Tipsy)" Shaboozey;
  • "BIRDS OF A FEATHER" Біллі Айліш;
  • "Die with a Smile" Леді Ґаґи та Бруно Марса;
  • "Fortnight" Тейлор Свіфт та Post Malone;
  • "Good Luck, Babe" Чаппелл Роан;
  • "Not Like Us" Кендріка Ламара;
  • "Please Please Please" Сабріни Карпентер;
  • "Texas Hold ’Em" Бейонсе.
"Texas Hold 'Em" Бейонсе представлена в кількох номінаціях

На звання найкращого нового артиста/артистки 2025 року претендують:

  • Бенсон Бун;
  • Сабріна Карпентер;
  • Doechii;
  • Khruangbin;
  • RAYE;
  • Чаппелл Роан;
  • Shaboozey;
  • Тедді Свімз.
Чаппелл Роан номінована на звання кращої нової артистки 2025 року

Нагадаємо, 12 вересня Фокус писав про 5 найдивніших нарядів на MTV Video Music Awards 2024, зібравши фото суконь, які мали неоднозначний вигляд на тлі дизайнерських убрань.

Також зазначимо, 10 вересня ЗМІ писали, що Бейонсе зазнала великої невдачі в музичній кар'єрі. Її новий кантрі-альбом не отримав жодної номінації премії Country Music Awards 2024.