Бейонсе зазнала великої невдачі в музичній кар'єрі

За словами музичних оглядачів, Бейонсе передбачала такий розвиток подій, тому не намагалася популяризувати свій альбом як чисте кантрі.

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43-річна американська співачка в стилі стилі R'n'B Бейонсе, яка є рекордсменкою музичної премії "Греммі" з 32 статуетками в арсеналі, не припала до душі організаторам премії Country Music Awards 2024, пише Vox.

Попри те, що у Бейонсе був найбільший новий кантрі-альбом року, вона пролетіла над премією. Її платівка Cowboy Carter очолила чарт кантрі, що стало першим в історії випадком із темношкірою жінкою, яка співає кантрі, і провела 22 тижні в рейтингу 200 найкращих альбомів Billboard. Проте, попри те, що CMA висунула номінації іншим попкросоверним артистам, включно з Post Malone і Shaboozey, орган, що голосує, відхилив номінації Cowboy Carter у будь-якій категорії.

Є кілька факторів, які могли сприяти такому розвороту подій. Так, головний сингл з альбому Cowboy Carter "Texas Hold 'Em" мав чи не найбільший релізний стрибок — падіння під час Суперкубка 11 лютого 2024 року. Ця дата важлива, тому що, хоча пісня одразу ж запалила чарти й отримала значну ротацію по радіо, за даними Billboard, знадобилося два дні, перш ніж кантрі-радіостанції фактично отримали копії пісні від лейблу Бейонсе Parkwood через Sony Nashville.

Як докладно описано в галузевому блозі Saving Country Music, історія, що швидко склалася в ЗМІ, про те, що кантрі-радіо відмовляється транслювати пісню, насправді не була точною. Швидше, через те, як спочатку позиціонувалася пісня. Спочатку її було каталогізовано як поп-пісню, а не як кантрі-пісню, і транслювали на поп-станціях. Знадобився тиждень, перш ніж більшість кантрі-станцій додали пісню до своїх плейлистів.

Коли це нарешті сталося, 20 лютого, пісня отримала ротацію на 79 кантрі-станціях по всій країні і дебютувала на вершині чарту Billboard Hot Country Songs. Лейбл Бейонсе навіть випустив галузеву рекламу, щоб подякувати їм.

Як зазначив Billboard, радіо кантрі традиційно неохоче крутить пісні, які їм не підходять або які потім активно просуваються лейблом.

Бейонсе також не особливо просувала свій сингл 2016 року "Daddy Lessons". Ця відсутність рекламної енергії могла нашкодити Cowboy Carter у довгостроковій перспективі. Хоча альбом став хітом, він швидко скотився вниз за рейтингами Billboard і зіткнувся з жорсткою конкуренцією з боку таких артистів, як Воллен і Тейлор Свіфт.

Другий момент: CMA має помітну тенденцію стирати і відсувати на другий план темношкірих жінок, навіть у їхній власній творчості. Бейонсе активно усвідомлює цей контроль, тому Cowboy Carter побудований на маргіналізованому внеску століть чорношкірих артистів, що були до неї. Не дивно, що вона дистанціювала себе і свій альбом від кантрі-істеблішменту від самого початку. Як припускають оглядачі, вона розуміла, що премія для кантрі-музикантів ніколи не відкриє для неї двері, попри всі вимоги фанатів.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе випустила новий елітний віскі, який назвала на честь свого прадіда.