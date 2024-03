Новий кантрі-альбом Бейонсе: серед нових пісень — дует із Майлі Сайрус і хіт Доллі Партон

Поп-діва Бейонсе випустила свій восьмий студійний альбом "Cowboy Carter". У піснях з альбому кантрі-хіти поєднуються з авторським стилем співачки.

Бейонсе, яку називають королевою R&B, випустила свій восьмий студійний альбом, поєднавши популярні кантрі-хіти та свою неповторну манеру виконання. Цікаво, але Бейонсе одну з композицій виконала разом із Майлі Сайрус. Про це пише Vibe.

Новий проект є продовженням релізу "Renaissance" і вже доступний для слухачів. Серед 27 композицій "Cowboy Carter" можна знайти дует із володаркою "Греммі" Майлі Сайрус, 90-річним співаком Віллі Нельсоном та багатьма іншими.

Бейонсе в промо для нового альбому

Бейонсе також включила в "Cowboy Carter" кавер-версію пісні The Beatles "Blackbird".

Цікаво, але також Бейонсе виконала кавер на популярний хіт Доллі Партон "Jolene", який кантрі-ікона записала ще 1973 року. А 2004 року пісня посіла 217 сходинку в списку 500 найвеличніших пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Бейонсе "Jolene"

Хоч у хіті й розповідається історія нещасного кохання, але жодної трагічної історії за хітом немає. Хоча Доллі й написала її після неприємного інциденту: рудоволоса служниця в банку фліртувала з її чоловіком Карлом Діном незабаром після їхнього весілля.

Але зовнішність описана в пісні належить юній прихильниці Доллі, яка якось вийшла до неї на сцену по автограф.

На "Джолін" часто виконували кавери. Найпопулярнішими стали версії Олівії Ньютон Джон і рок-гурту The White Stripes.

Кавер Бейонсе на "Джолін" стане другим хітом Доллі Партон, виконаним афроамериканкою. Першим стала композиція "I Will Always Love You", яку виконувала Вітні Г'юстон.

Раніше 42-річна Бейонсе здивувала своїх шанувальників, оголившись для обкладинки нового альбому Cowboy Carter. Вона також позувала верхи на коні в ковбойському капелюсі, що підкреслювало кантрі-тематику Cowboy Carter.

