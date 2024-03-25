Том Гарді, Бейонсе і Дженніфер Лопес: найдивніші вимоги найпримхливіших зірок

У Голлівуді є фраза, що характеризує знаменитостей: "Тримайте талант щасливим". Але іноді вимоги селебріті здаються дуже дивними.

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Багато знаменитостей звикають до розкоші, оскільки їхній статус і его вимагають цього. Відомо, що у багатьох зірок є довгий список вимог для комфортної роботи. Але деякі селебріті на кшталт Тома Гарді, або Бейонсе, часто вимагають неймовірного. Про це пише Daily Mail.

І справа не обмежується приватними літаками, чистими рушниками, або обідами від шеф-кухарів.

Том Гарді

Фотограф, який надихнув Тома Гарді на створення нового фільму "Байкери", розповів про дивні вимоги кінозірки.

Знаменитий 82-річний фотограф Денні Лайон заявив, що йому наказали не дивитися на 46-річного Тома під час відвідування знімального майданчика в Цинциннаті, де знімали фільм.

У своїх нових мемуарах "Це моє життя, про яке я говорю" Денні докладно розповів про зустріч із британським актором. Хоча Денні так і не вдалося навіть потиснути Тому руку. Йому заборонили дивитися на зірку, тож фотограф ховався за деревом.

Том Гарді Фото: Getty Images

Патрік Стюарт також раніше говорив про відчуженість Тома на знімальному майданчику, коли вони працювали разом на початку його кар'єри.

Актори разом працювали над проектом "Зоряний шлях: Немезида" і Патрік говорив, що Том занадто гордовитий. І поводився відчужено, не спілкуючись із колегами поза знімальним майданчиком.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес, можливо, позиціонувала себе як "Дженні з кварталу", але це не означає, що вона менш примхлива, ніж інші зірки.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

У списку вимог Джей Ло значиться абсолютно біла гримерка. Кажуть, що крім білого дивана і столів 54-річна Дженніфер наполягає на білих портьєрах, білих свічках і білих трояндах — і настільки серйозно ставиться до цього прохання, що одного разу майже відмовилася виступати, тому що її кімната за лаштунками не була повністю відремонтована в білому кольорі.

Про це розповідала Данні Міноуг у своєму подкасті "90-ті з Данні Міноуг".

"Хоча ви чуєте всі ці історії про діви, є одна, за яку я дійсно можу ручатися. Я була на Top Of The Pops, і мені сказали, що Дженніфер Лопес уже в дорозі, але вона відмовилася виступати, доки її кімнату за лаштунками не буде відремонтовано. Мені сказали, що все має бути білим, включно з диваном", — розповіла австралійська зірка.

Кевін Гарт

Зараз Кевін Гарт зразковий сім'янин. Але раніше, його помічниця якось зажадала, щоб акторові "привезли п'ять жінок" віком від 21 до 27 років "спортивної/сексуальної статури".

Кевін Гарт Фото: Los Angeles Auto Show

Хоча не уточнювали, які ролі та обов'язки жінок, у вимозі зазначалося, що вони повинні мати "досвід роботи на заходах із великим скупченням людей".

Вони також мали бути "заповзятливими", а також "дуже доступними/привабливими". І вони повинні були залишатися в тому місці, де і 44-річний Кевін, протягом однієї години до і після заходу.

Мерайя Кері

Вона, як відомо, "не ходить по сходах", у крайньому разі вона вимагає помічника. Але це не єдина її вимога.

Одного разу вона розпорядилася розділити її гримерку на дві частини: "зручну житлову зону" з одного боку і "зону для макіяжу і зачіски" з іншого.

Мерайя Кері Фото: Getty

Візерунки на будь-якій поверхні були суворо заборонені, також їй мали надати повний обідній сервіз і чайний сервіз, а також пляшку вінтажного Бордо.

Одного разу Мерайя попросила принести у свою гримерку 20 білих кошенят і 100 білих голубів, і їй потрібен був помічник, який би передавав їй жувальну гумку.

Інший слух свідчить, що одного разу вона зажадала вітамінну воду, але не для того, щоб її пити, а для того, щоб купати своїх собак.

Бейонсе

Бейонсе не дарма є суперзіркою, але через це можуть виникнути досить дивні запити на гастролях. Шанувальники були в істериці, коли з'ясувалося, що 42-річній Бейонсе привезли їй під час туру як багаж сидіння для унітазу.

Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Джерело повідомило The Sun у серпні: "Бейонсе настільки елітна виконавиця, що може буквально попросити що завгодно. Її команда докладає величезних зусиль, щоб забезпечити їй власний комфорт, і особисте сидіння для унітазу є одним із них. Її роуді бачили всі, тож для них це не так уже й важливо, але це викликає посмішку в людей, які випадково побачили фірмовий контейнер".

Бейонсе перевозить свої сидіння для унітазу в спеціально виготовленому баггі для гольфу.

Джо Джонас

Джо Джонас мав неабиякий досвід гастролей між виступами з Jonas Brothers і своїм власним гуртом DNCE.

Джо Джонас і його колишня дружина Софі Тернер Фото: Getty Images

В австралійському інтерв'ю 2016 року він сам розповів, що зажадав 12 цуценят у гримерку.

Зізнання зірки було зустрінуте з подивом, оскільки радіоведучий запитав: "Ви просто переходите межі?".

Він розповів, що, хоча його бажання не завжди виконується, але частіше його прохання виконують. І приносять йому цуценят.

Кеті Перрі

У Кеті Перрі, як стверджується, один з найдовших райдерів усіх часів: цілих 45 сторінок, а дизайн інтер'єру її гримерки займає центральне місце.

Гримерка артистки, яка має бути кремового або ніжно-рожевого кольору, має бути обладнана двома кріслами-яйцями кремового кольору, журнальним столиком у сучасному стилі з плексигласу і лампами в стилі французького ар-деко.

Кеті Перрі Фото: Getty Images

У 39-річної Кеті також дуже специфічні квіткові запити, зокрема "білі та фіолетові гортензії, рожеві та білі троянди і півонії". І вона ненавидить гвоздики.

Вона також наполягає на тому, щоб водії не заговорювали з нею першими.

Пол Маккартні

Переконаний вегетаріанець, ікона The Beatles Пол Маккартні був дуже розбірливий у своїх вимогах. Так, водій, який возив його під час туру 2002 року, розповідав, що 81-річний Пол не подорожуватиме в довгому лімузині зі шкіряними сидіннями, і ввів повну заборону на використання будь-яких покриттів зі шкіри тварин, включно зі штучними принтами тварин.

Пол Маккартні Фото: Getty Images

Полу була потрібна хімчистка, яка повинна була бути напоготові на концертному майданчику, і йому подобалося, що його гримерку було оформлено як теплицю в К'ю-Гарденс, для чого було потрібно 19 листових рослин заввишки 6 футів і чотири рослини заввишки 4 фути.

Але його вимоги до рослин були конкретними, і він додав: "Ніяких дерев, нічого зі стовбуром, ніякої амброзії або чогось подібного".

Пол також наполіг на тому, щоб вегетаріанське харчування подавали на банкетному столі заввишки 8 футів, покритому білою скатертиною.

Селена Гомес

У Селени Гомес виникло дивне прохання після її розставання з Джастіном Бібером у 2014 році. Їхнє розставання завдало їй такої шкоди, що вона нібито зажадала, щоб нікого, хто працював із 31-річною Селеною, не звали Джастіном, як стверджує Marie Claire.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Що стосується тих членів команди, яких звали Джастін, то їм довелося тимчасово відгукуватися на інші імена.

Також вона просить у гримерку пиріг із куркою та солоні огірки.

Дрейк

Тур може бути стресовим досвідом, тому для Дрейка дуже важливо знайти свій дзен, подорожуючи з місця на місце.

Дрейк Фото: Instagram champagnepapi

Представник репера нібито запросив цілих чотири дюжини ароматичних паличок, наполягаючи на тому, що вони повинні мати "натуральний аромат".

Крім пахощів, 37-річний Дрейк використовував інші способи розслабитися, включно з рулонним папером EZ Wider, а також довгий список алкоголю, зокрема Hennessy або Courvoisier, текілу Patron Silver, горілку Grey Goose, Jack Daniels і Heineken.

Нагадаємо, Том Гарді і Шарліз Терон серйозно посварилися на зйомках фільму "Божевільний Макс: Дорога люті". Конфлікт буквально вийшов з-під контролю. І Шарліз зажадала охорону.