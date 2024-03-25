Том Гарді, Бейонсе і Дженніфер Лопес: найдивніші вимоги найпримхливіших зірок
У Голлівуді є фраза, що характеризує знаменитостей: "Тримайте талант щасливим". Але іноді вимоги селебріті здаються дуже дивними.
Багато знаменитостей звикають до розкоші, оскільки їхній статус і его вимагають цього. Відомо, що у багатьох зірок є довгий список вимог для комфортної роботи. Але деякі селебріті на кшталт Тома Гарді, або Бейонсе, часто вимагають неймовірного. Про це пише Daily Mail.
І справа не обмежується приватними літаками, чистими рушниками, або обідами від шеф-кухарів.
Том Гарді
Фотограф, який надихнув Тома Гарді на створення нового фільму "Байкери", розповів про дивні вимоги кінозірки.
Знаменитий 82-річний фотограф Денні Лайон заявив, що йому наказали не дивитися на 46-річного Тома під час відвідування знімального майданчика в Цинциннаті, де знімали фільм.
У своїх нових мемуарах "Це моє життя, про яке я говорю" Денні докладно розповів про зустріч із британським актором. Хоча Денні так і не вдалося навіть потиснути Тому руку. Йому заборонили дивитися на зірку, тож фотограф ховався за деревом.
Патрік Стюарт також раніше говорив про відчуженість Тома на знімальному майданчику, коли вони працювали разом на початку його кар'єри.
Актори разом працювали над проектом "Зоряний шлях: Немезида" і Патрік говорив, що Том занадто гордовитий. І поводився відчужено, не спілкуючись із колегами поза знімальним майданчиком.
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес, можливо, позиціонувала себе як "Дженні з кварталу", але це не означає, що вона менш примхлива, ніж інші зірки.
У списку вимог Джей Ло значиться абсолютно біла гримерка. Кажуть, що крім білого дивана і столів 54-річна Дженніфер наполягає на білих портьєрах, білих свічках і білих трояндах — і настільки серйозно ставиться до цього прохання, що одного разу майже відмовилася виступати, тому що її кімната за лаштунками не була повністю відремонтована в білому кольорі.
Про це розповідала Данні Міноуг у своєму подкасті "90-ті з Данні Міноуг".
"Хоча ви чуєте всі ці історії про діви, є одна, за яку я дійсно можу ручатися. Я була на Top Of The Pops, і мені сказали, що Дженніфер Лопес уже в дорозі, але вона відмовилася виступати, доки її кімнату за лаштунками не буде відремонтовано. Мені сказали, що все має бути білим, включно з диваном", — розповіла австралійська зірка.
Кевін Гарт
Зараз Кевін Гарт зразковий сім'янин. Але раніше, його помічниця якось зажадала, щоб акторові "привезли п'ять жінок" віком від 21 до 27 років "спортивної/сексуальної статури".
Хоча не уточнювали, які ролі та обов'язки жінок, у вимозі зазначалося, що вони повинні мати "досвід роботи на заходах із великим скупченням людей".
Вони також мали бути "заповзятливими", а також "дуже доступними/привабливими". І вони повинні були залишатися в тому місці, де і 44-річний Кевін, протягом однієї години до і після заходу.
Мерайя Кері
Вона, як відомо, "не ходить по сходах", у крайньому разі вона вимагає помічника. Але це не єдина її вимога.
Одного разу вона розпорядилася розділити її гримерку на дві частини: "зручну житлову зону" з одного боку і "зону для макіяжу і зачіски" з іншого.
Візерунки на будь-якій поверхні були суворо заборонені, також їй мали надати повний обідній сервіз і чайний сервіз, а також пляшку вінтажного Бордо.
Одного разу Мерайя попросила принести у свою гримерку 20 білих кошенят і 100 білих голубів, і їй потрібен був помічник, який би передавав їй жувальну гумку.
Інший слух свідчить, що одного разу вона зажадала вітамінну воду, але не для того, щоб її пити, а для того, щоб купати своїх собак.
Бейонсе
Бейонсе не дарма є суперзіркою, але через це можуть виникнути досить дивні запити на гастролях. Шанувальники були в істериці, коли з'ясувалося, що 42-річній Бейонсе привезли їй під час туру як багаж сидіння для унітазу.
Джерело повідомило The Sun у серпні: "Бейонсе настільки елітна виконавиця, що може буквально попросити що завгодно. Її команда докладає величезних зусиль, щоб забезпечити їй власний комфорт, і особисте сидіння для унітазу є одним із них. Її роуді бачили всі, тож для них це не так уже й важливо, але це викликає посмішку в людей, які випадково побачили фірмовий контейнер".
Бейонсе перевозить свої сидіння для унітазу в спеціально виготовленому баггі для гольфу.
Джо Джонас
Джо Джонас мав неабиякий досвід гастролей між виступами з Jonas Brothers і своїм власним гуртом DNCE.
В австралійському інтерв'ю 2016 року він сам розповів, що зажадав 12 цуценят у гримерку.
Зізнання зірки було зустрінуте з подивом, оскільки радіоведучий запитав: "Ви просто переходите межі?".
Він розповів, що, хоча його бажання не завжди виконується, але частіше його прохання виконують. І приносять йому цуценят.
Кеті Перрі
У Кеті Перрі, як стверджується, один з найдовших райдерів усіх часів: цілих 45 сторінок, а дизайн інтер'єру її гримерки займає центральне місце.
Гримерка артистки, яка має бути кремового або ніжно-рожевого кольору, має бути обладнана двома кріслами-яйцями кремового кольору, журнальним столиком у сучасному стилі з плексигласу і лампами в стилі французького ар-деко.
У 39-річної Кеті також дуже специфічні квіткові запити, зокрема "білі та фіолетові гортензії, рожеві та білі троянди і півонії". І вона ненавидить гвоздики.
Вона також наполягає на тому, щоб водії не заговорювали з нею першими.
Пол Маккартні
Переконаний вегетаріанець, ікона The Beatles Пол Маккартні був дуже розбірливий у своїх вимогах. Так, водій, який возив його під час туру 2002 року, розповідав, що 81-річний Пол не подорожуватиме в довгому лімузині зі шкіряними сидіннями, і ввів повну заборону на використання будь-яких покриттів зі шкіри тварин, включно зі штучними принтами тварин.
Полу була потрібна хімчистка, яка повинна була бути напоготові на концертному майданчику, і йому подобалося, що його гримерку було оформлено як теплицю в К'ю-Гарденс, для чого було потрібно 19 листових рослин заввишки 6 футів і чотири рослини заввишки 4 фути.
Але його вимоги до рослин були конкретними, і він додав: "Ніяких дерев, нічого зі стовбуром, ніякої амброзії або чогось подібного".
Пол також наполіг на тому, щоб вегетаріанське харчування подавали на банкетному столі заввишки 8 футів, покритому білою скатертиною.
Селена Гомес
У Селени Гомес виникло дивне прохання після її розставання з Джастіном Бібером у 2014 році. Їхнє розставання завдало їй такої шкоди, що вона нібито зажадала, щоб нікого, хто працював із 31-річною Селеною, не звали Джастіном, як стверджує Marie Claire.
Що стосується тих членів команди, яких звали Джастін, то їм довелося тимчасово відгукуватися на інші імена.
Також вона просить у гримерку пиріг із куркою та солоні огірки.
Дрейк
Тур може бути стресовим досвідом, тому для Дрейка дуже важливо знайти свій дзен, подорожуючи з місця на місце.
Представник репера нібито запросив цілих чотири дюжини ароматичних паличок, наполягаючи на тому, що вони повинні мати "натуральний аромат".
Крім пахощів, 37-річний Дрейк використовував інші способи розслабитися, включно з рулонним папером EZ Wider, а також довгий список алкоголю, зокрема Hennessy або Courvoisier, текілу Patron Silver, горілку Grey Goose, Jack Daniels і Heineken.
Нагадаємо, Том Гарді і Шарліз Терон серйозно посварилися на зйомках фільму "Божевільний Макс: Дорога люті". Конфлікт буквально вийшов з-під контролю. І Шарліз зажадала охорону.