Не лише Бред Пітт. Зірки Голлівуду, які ненавидять одне одного

У Пітта, виявляється, має чорний список, до якого він вносить акторів, з якими ніколи не працюватиме, але він не самотній у своїй ворожості до колег.

Під час зйомок фільму "Швидше за кулю" з'ясувалося, що в Бреда Пітта є таємний чорний список акторів, з якими він ніколи не працюватиме. Розповів про це його колега фільму Аарон Тейлор-Джонсон, пише Daily Mail.

Аарон не розповів, хто внесений до списку Пітта, але зізнався, що й у нього є подібний. Утім, скандали на зйомках часте явище. Й іноді ця ворожість триває роками. Так, усі знають про сварки під час зйомок "Сексу у великому місті", коли посварилися Сара Джессіка Паркер і Кім Кетролл.

Кім не влаштовували гонорари, тому вона відмовилася зніматися і в сиквелі "І просто так", незважаючи на те, що продюсери були готові заплатити нечувані гроші.

Поки в пресі гадають, хто опинився у списку Пітта, адже він встиг знятися в десятках фільмів, деякі кіношні скандали були такими гучними, що вийшли за межі знімальних майданчиків.

Фокус зібрав найцікавіші з них.

Меріл Стріп і Дастін Гоффман "Крамер проти Крамера" (1979)

[ + – ] Меріл Стріп і Дастін Гоффман у драмі "Крамер проти Крамера" Фото: Скриншот

У фільмі "Крамер проти Крамера" Дастін Гоффман і Меріл Стріп зіграли подружжя, яке переживає сімейну кризу. Атмосфера на знімальному майданчику панувала напружена, але Стріп розповідала, що Гоффман поводився огидно.

В інтерв'ю Time у 1979 році Меріл розповідала, що Дастін Гоффман при першій зустрічі представився, як "Дастін-відрижка-Хоффман", і поклав руку їй на груди.

"Яка гидка свиня", — подумала я", — згадувала акторка.

Ситуація не покращала, коли вони почали знімати. Під час зйомок однієї зі сварок пари Меріл заявила, що Дастін ударив її без попередження.

"Це був мій перший фільм, і це був мій перший дубль у моєму першому фільмі, і він просто дав мені ляпас", — розповіла вона The New York Times про свій досвід у 2018 році.

Також Дастін бісився, коли Меріл просила "феміністські" зміни в репліках і "дражнив її" згадуючи про її покійного хлопця Джона Казала.

Шарліз Терон і Том Гарді "Шалений Макс: Дорога люті" (2015)

[ + – ] Шарліз Терон і Том Гарді у фільмі "Шалений Макс: Дорога люті" Фото: Скриншот

Шарліз Терон і Том Гарді зовсім не ладнали на зйомках "Божевільного Макса". Переважно тому, що Гарді постійно запізнювався.

Коли він запізнився на три години, Шарліз почала кричати.

"Одинадцята година. Шарліз сидить у повному гримі в машині й тут Гарді перевальцем йде до неї", — згадував оператор Марк Гоельніхт.

"Вона вистрибує з машини і репетує на нього, кажучи: "Оштрафуйте цього грьобаного виродка на сто тисяч доларів за кожну хвилину, що він затримував цю команду", і "Який ти неповажний!". "Він кинувся до неї і закричав: "Що ти мені сказала?" — згадував Марк. Зрештою актори так посварилися, що Шарліз супроводжувала продюсерка на зйомках, бо вона сказала, що відчуває загрозу Гарді.

Том зрештою зізнався, що поводився огидно і вибачився перед Терон.

Джанет Г'юберт і Вілл Сміт "Принц із Беверлі-Гіллз" (1990-1996)

[ + – ] Джанет Г'юберт і Вілл Сміт у ситкомі "Принц із Беверлі-Гіллз" Фото: Vanity Fair

"Принц із Беверлі-Гіллз" був популярним ситкомом у 1990-ті й після нього Вілл Сміт став зіркою. Джанет Г'юберт грала його матір.

І, як з'ясувалося, Вілл бісив її постійними анекдотами про афроамериканців, а коли вона намагалася його приструнити, кажучи, що їй неприємно це чути, Вілл продовжував гострити з подвоєною силою.

Джанет залишила шоу в 1993 році через "творчі розбіжності".

"Джанет якось сказала: "Я працюю в цьому бізнесі вже 10 років, і цей сопливий панк приходить і влаштовує шоу". Незважаючи ні на що, для неї я просто Антихрист", — розповідав Вілл в інтерв'ю.

А коли з'явилися чутки, що серіал перезапустять, Джанет спростувала цю інформацію, сказавши, що ніколи не працюватиме з таким "засранцем, як Вілл Сміт".

Він перед нею вибачився через роки, вже в 53 роки. 66-річна Джанет його вибачила, бо, за її словами, відчула, що він був щирим і справді змінився.

Двейн "Скеля" Джонсон і Він Дизель "Форсаж 8" (2017)

[ + – ] Двейн "Скеля" Джонсон і Він Дизель у фільмі "Форсаж 8" Фото: Скриншот

Зірки "Форсажу" Він Дізель та Двейн "Скеля" Джонсон настільки не спрацювалися на зйомках, що буквально не могли бачити один одного.

Одне джерело повідомляло, що Двейн запізнювався на зйомки, інше — що проблема була саме у Він Дизелі, який має репутацію не найввічливішого актора.

"Він — важка людина. Він спізнюється, змушує людей чекати, затримує виробництво та неповажно ставиться до людей на знімальному майданчику. Двейн втратив терпіння", — повідомляв член знімальної команди.

Із чуток, вони навіть билися. Зрештою Він намагався умовити "Скелю" зніматися і в решті фільмів франшизи, закликаючи його через соцмережі, але Двейн відмовився.

Раян Ґослінґ та Рейчел Мак-Адамс "Щоденник пам'яті" (2004)

[ + – ] Райан Ґослінґ і Рейчел Мак-Адамс у фільмі "Щоденник пам'яті" Фото: Скриншот

На зйомках цього фільму актори не ладнали. Раян навіть вимагав, щоб Рейчел замінили, бо він нічого до неї не відчуває.

Режисер Нік Кассаветіс згадував, що актори постійно кричали одне на одного, причому зривалися з будь-якого приводу.

Сюрпризом стало, що Рейчел і Раян почали зустрічатися після зйомок. Але роман тривав лише кілька років.

Тері Гетчер і всі інші "Відчайдушні домогосподарки" (2004-2012)

[ + – ] Акторки на промо серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Фото: Скриншот

Актриса Тері Гетчер, схоже, не ладнала з рештою акторського складу "Відчайдушних домогосподарок".

Ніколет Шерідан назвала Тері "найпідлішою жінкою на світі", Єва Лонгорія при всіх дякувала Фелісіті Гаффман за те, що вона допомогла їй протистояти "хуліганці" Тері, а Марсія Кросс просто втекла зі спільної фотосесії з Тері.

Хоч персонаж Тері — Сьюзен Мейєрс, — був милим і безглуздим, насправді, як розповідають решта, вона була жахлива. Причому це почалося з першого сезону.

Творець шоу Марк Черрі розповідав, що йому буквально доводилося рознімати акторок на майданчику.

"Я ніколи не розкрию справжню і складну подорож усіх нас", — ухильно говорила Тері Гетчер про взаємини з іншими акторками.

Наприкінці шоу Марсія, Ванесса, Фелісіті та Єва підписали листівку з подякою всій знімальній групі за зйомку, за винятком Тері.

"Я боялася тих днів, коли мені доводилося ходити на роботу з цією людиною, бо це було чисте катування", — розповідала Єва Лонгорія.

"Вона була великою зіркою з великими поведінковими проблемами. Усі щосили намагалися порозумітися з цією жінкою протягом усього шоу. Але це було неможливо. І справи йшли все гірше й гірше. У якийсь момент під час сьомого сезону ця жінка вирішила, що більше не розмовлятиме зі своїми колегами на знімальному майданчику. Фелісіті, як і раніше, віталася з нею, але відповіді не отримувала", — згадував Черрі.

Вільям Шатнер і Джордж Такеї "Зоряний шлях" (Стартрек) (1966-1969)

[ + – ] Вільям Шатнер і Джордж Такеї у легандарному серіалі "Стартрек" Фото: Скриншот

Вільям і Джордж ворогують з 1966 року, коли легендарний "Стартрек" вийшов на екрани. Вільям Шатнер, як згадують інші актори, дурів і грав із реквізитом.

А потім вони обмінялися насмішками в мемуарах.

Вільям назвав Джорджа "розхитаною гарматою" і звинуватив його в тому, що він намагався вбити його фехтувальним мечем.

А Джордж назвав Шатнера в мемуарах брехуном і заявив, що той зневажливо поводився на зйомках.

"Там така хвороба, дуже очевидно, що там психоз", — говорив Шатнер про Такея і навіть побажав йому смерті в 2018 році.

Один із глядачів запитав його: "Ви хочете, щоб помер Джордж Такеї замість Леонарда Німоя?".

"Яке жахливе питання", — сказав Вільям, перш ніж жартома додати: "Так".

Деббі Рейнольдс і Джин Келлі "Співаючи під дощем" (1952)

[ + – ] Деббі Рейнольдс і Джин Келлі у мюзиклі "Співаючи під дощем" Фото: Скриншот

Деббі Рейнольдс розповідала, що Джин Келлі був "жорстоким наглядачем" і критикував усе, що вона робила.

А ще він поцілував її без її згоди.

"Камера запрацювала, Джин обійняв мене і засунув язик мені в горло. Я заверещала, вирвавшись з його хватки і сплюнула. Я бігала в сказі, просила кока-колу, щоб прополоскати рот. Це було на початку 1950-х, і я була невинною дитиною, яку ніколи не цілували по-французьки". Це було схоже на напад. Я була приголомшена тим, що цей тридцятидев'ятирічний чоловік зробив це зі мною", — додала вона.

Джин Келлі зрештою визнав, що поводився погано.

"Я був не дуже привітним із Деббі. Я здивований, що вона все ще розмовляє зі мною", — говорив він в інтерв'ю.

Блейк Лайвлі та Лейтон Містер "Пліткарка" (2007-2012)

[ + – ] Блейк Лайвлі та Лейтон Містер у серіалі "Пліткарка" Фото: Скриншот

Персонажі Блейк і Лейтон на екрані зображували подруг, але, з чуток, у реальному житті уникали одна одну, "як чуми".

"Блейк і Лейтон ніколи не були найкращими друзями і ніколи не заявляли про це. Блейк йде на роботу, робить свою роботу і йде додому", — говорив представник Блейк Лайвлі.

Як говорили члени знімальної групи, Блейк Лайвлі та Лейтон Містер просто не збігалися характерами. Блейк у той час любила вечірки і бути на увазі, а Лейтон Містер воліла проводити час із книгою і її дратували спроби колеги розворушити її.

Але акторки досі не спілкуються.