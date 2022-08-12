Не только Брэд Питт. Звезды Голливуда, которые ненавидят друг друга

У Питта, оказывается, есть черный список, в который он вносит актеров, с которыми никогда не будет работать, но он не одинок в своей неприязни к коллегам

Во время съемок фильма "Быстрее пули" выяснилось, что у Брэда Питта есть тайный черный список актеров, с которыми он никогда не будет работать. Рассказал об этом его коллега по фильму Аарон Тейлор-Джонсон, пишет Daily Mail.

Аарон не рассказал, кто внесен в список Питта, но признался, что и у него самого есть подобный. Впрочем, скандалы на съемках частое явление. И иногда эта неприязнь продолжается годами. Так, все знают про ссоры во время съемок "Секса в большом городе", когда повздорили Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл.

Ким не устраивали гонорары, так что она отказалась сниматься и в сиквеле "И просто так", не смотря на то, что продюсеры были готовы заплатить баснословные деньги.

Пока в прессе гадают, кто оказался в списке Питта, ведь он успел сняться в десятках фильмов, некоторые киношные скандалы были такими громкими, что вышли за пределы съемочных площадок.

Фокус собрал самые интересные из них.

Мерил Стрип и Дастин Хоффман "Крамер против Крамера" (1979)

[ + – ] Мерил Стрип и Дастин Хоффман в драме "Крамер против Крамера" Фото: Скриншот

В фильме "Крамер против Крамера" Дастин Хоффман и Мерил Стрип сыграли супругов, переживающих семейный кризис. Атмосфера на съемочной площадке царила напряженная, но Стрип рассказывала, что Хоффман вел себя отвратительно.

В интервью Time в 1979 году Мерил рассказывала, что Дастин Хоффман при первой встрече представился, как "Дастин-отрыжка-Хоффман", и положил руку ей на грудь.

"Какая противная свинья", — подумала я", — вспоминала актриса.

Ситуация не улучшилась, когда они начали снимать. Во время съемок одной из ссор пары Мерил заявила, что Дастин ударил ее без предупреждения.

"Это был мой первый фильм, и это был мой первый дубль в моем первом фильме, и он просто дал мне пощечину", — рассказала она The New York Times о своем опыте в 2018 году.

Также Дастин бесился, когда Мерил просила "феминистские" изменения в репликах и "дразнил ее" вспоминая о ее покойном парне Джоне Казале.

Шарлиз Терон и Том Харди "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015)

[ + – ] Шарлиз Терон и Том Харди в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" Фото: Скриншот

Шарлиз Терон и Том Харди совсем не ладили на съемках "Безумного Макса". Главным образом потому, что Харди постоянно опаздывал.

Когда он опоздал на три часа, Шарлиз начала на него кричать.

"Одиннадцать часов. Шарлиз сидит в полном гриме в машине и тут Харди вразвалочку идет к ней", — вспоминал оператор Марк Гоэльнихт.

"Она выпрыгивает из машины и орет на него, говоря: "Оштрафуйте этого гребаного ублюдка на сто тысяч долларов за каждую минуту, что он задерживал эту команду", и "Какой ты неуважительный!". "Он бросился к ней и заорал: "Что ты мне сказала?", — вспоминал Марк. В итоге актеры так поссорились, что Шарлиз сопровождала продюсер на съемках, потому что она сказала, что чувствует угрозу со стороны Харди.

Том в итоге признался, что вел себя отвратительно и попросил прощения у Терон.

Джанет Хьюберт и Уилл Смит "Принц из Беверли-Хиллз" (1990-1996)

[ + – ] Джанет Хьюберт и Уилл Смит в ситкоме "Принц из Беверли-Хиллз" Фото: Vanity Fair

"Принц из Беверли-Хиллз" был популярным ситкомом в 1990-е и после него Уилл Смит стал звездой. Джанет Хьюберт играла его мать.

И, как оказалось, Уилл бесил ее постоянными анекдотами про афроамериканцев, а когда она пыталась его приструнить, говоря, что ей неприятно это слышать, Уилл продолжал острить с удвоенной силой.

Джанет покинула шоу в 1993 году из-за "творческих разногласий".

"Джанет однажды сказала: "Я работаю в этом бизнесе уже 10 лет, и этот сопливый панк приходит и устраивает шоу". Несмотря ни на что, для нее я просто Антихрист", —рассказывал Уилл в интервью.

А когда появились слухи, что сериал перезапустят, то Джанет опровергла эту информацию, сказав, что никогда не будет работать с таким "засранцем, как Уилл Смит".

Он перед ней извинился годы спустя, уже в 53 года. 66-летняя Джанет его простила, потому что, по ее словам, почувствовала, что он был искренним и правда изменился.

Дуэйн "Скала" Джонсон и Вин Дизель "Форсаж 8" (2017)

[ + – ] Дуэйн "Скала" Джонсон и Вин Дизель в фильме "Форсаж 8" Фото: Скриншот

Звезды "Форсажа" Вин Дизель и Дуэйн "Скала" Джонсон настолько не сработались на съемках, что, буквально, не могли видеть друг друга.

Один источник сообщал, что Дуэйн опаздывал на съемки, другой – что проблема была как раз в Вине Дизеле, который имеет репутацию не самого вежливого актера.

"Вин – трудный человек. Он опаздывает, заставляет людей ждать, задерживает производство и неуважительно относится к людям на съемочной площадке. Дуэйн потерял терпение", — сообщал член съемочной команды.

По слухам, они даже дрались. В итоге Вин пытался уговорить "Скалу" сниматься и в остальных фильмах франшизы, зазывая его через соцсети, но Дуэйн отказался.

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс "Дневник памяти" (2004)

[ + – ] Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс в фильме "Дневник памяти" Фото: Скриншот

На съемках этого фильма актеры не ладили. Райан даже требовал, чтобы Рэйчел заменили, потому что он "ничего к ней не чувствует".

Режиссер Ник Кассаветис вспоминал, что актеры постоянно орали друг на друга, причем срывались по любому поводу.

Сюрпризом стало, что Рэйчел и Райан стали встречаться после съемок. Но роман продлился всего пару лет.

Тери Хэтчер и все остальные "Отчаянные домохозяйки" (2004-2012)

[ + – ] Актрисы на промо сериала "Отчаянные домохозяйки" Фото: Скриншот

Актриса Тери Хэтчер, похоже, не ладила со всем остальным актерским составом "Отчаянных домохозяек".

Николетт Шеридан назвала Тери "самой подлой женщиной на свете", Ева Лонгория при всех благодарила Фелисити Хаффман за то, что она помогла ей противостоять "хулиганке" Тери, а Марсия Кросс просто сбежала с совместной фотосессии с Тери.

Хоть персонаж Тери — Сьюзен Мейерс, — был милым и нелепым, в реальности, как рассказывают все остальные, она была ужасна. Причем началось это с первого сезона.

Создатель шоу, Марк Черри рассказывал, что ему буквально приходилось разнимать актрис на площадке.

"Я никогда не раскрою истинное и сложное путешествие всех нас", — уклончиво говорила Тери Хэтчер о взаимоотношениях с остальными актрисами.

В конце шоу Марсия, Ванесса, Фелисити и Ева подписали открытку с благодарностью всей съемочной группе за съемку, за исключением Тери.

"Я боялась тех дней, когда мне приходилось ходить на работу с этим человеком, потому что это была чистая пытка", — рассказывала Ева Лонгория.

"Она была большой звездой с большими поведенческими проблемами. Все изо всех сил старались поладить с этой женщиной на протяжении всего шоу. Но это было невозможно. И дела шли все хуже и хуже. В какой-то момент во время седьмого сезона эта женщина решила, что больше не будет разговаривать со своими коллегами по съемочной площадке. Фелисити по-прежнему здоровалась с ней, но ответа не получала", — вспоминал Черри.

Уильям Шатнер и Джордж Такеи "Звездный путь" (Стартрек) (1966-1969)

[ + – ] Уильям Шатнер и Джордж Такеи в легандарном сериале "Стартрек" Фото: Скриншот

Уильям и Джордж враждуют с 1966 года, когда легендарный "Стартрек" вышел на экраны. Уильям Шатнер, как вспоминают остальные актеры, дурачился и играл с реквизитом.

А потом они обменялись колкостями в мемуарах.

Уильям назвал Джорджа "расшатанной пушкой" и обвинил его в том, что он пытался его убить фехтовальным мечом.

А Джордж назвал Шатнера в мемуарах лжецом и заявил, что тот пренебрежительно вел себя на съемках.

"Там такая болезнь, до боли очевидно, что там психоз", — говорил Шатнер о Такеи и даже пожелал ему смерти в 2018 году.

Один из зрителей спросил его: "Вы хотите, чтобы умер Джордж Такеи вместо Леонарда Нимоя?".

"Какой ужасный вопрос", — сказал Уильям, прежде чем в шутку добавить: "Да".

Дебби Рейнольдс и Джин Келли "Поющие под дождем" (1952)

[ + – ] Дебби Рейнольдс и Джин Келли в мюзикле "Поющие под дождем" Фото: Скриншот

Дебби Рейнольдс рассказывала, что Джин Келли был "жестоким надсмотрщиком" и критиковал все, что она делала.

А еще он поцеловал ее без ее согласия.

"Камера заработала, Джин обнял меня и засунул язык мне в горло. Я завизжала, вырвавшись из его хватки и сплюнула. Я бегала в бешенстве, просила кока-колу, чтобы прополоскать рот. Это было в начале 1950-х, и я былв невинным ребенком, которого никогда не целовали по-французски". Это было похоже на нападение. Я была ошеломлена тем, что этот тридцатидевятилетний мужчина сделал это со мной", — добавила она.

Джин Келли в итоге признал, что вел себя плохо.

"Я был не очень приветливым с Дебби. Я удивлен, что она все еще разговаривает со мной", — говорил он в интервью.

Блейк Лайвли и Лейтон Мистер "Сплетница" (2007-2012)

[ + – ] Блейк Лайвли и Лейтон Мистер в сериале "Сплетница" Фото: Скриншот

Персонажи Блейк и Лейтон на экране изображали подруг, но, по слухам, в реальной жизни избегали друг друга, "как чумы".

"Блейк и Лейтон никогда не были лучшими друзьями и никогда не заявляли об этом. Блейк идет на работу, делает свою работу и идет домой", — говорил представитель Блейк Лайвли.

Как говорили члены съемочной группы, Блейк Лайвли и Лейтон Мистер просто не совпадали характерами. Блейк в то время любила вечеринки и быть на виду, а Лейтон Мистер предпочитала коротать время с книгой и ее раздражали попытки коллеги расшевелить ее.

Но актрисы по сей день не общаются.