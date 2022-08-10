Брэд Питт завел "черный" список

Питт не желает работать с посредственностями.

58-летний Брэд Питт ведет список "дер***вых" актеров, с которым в дальнейшем не захочет работать. Об этом рассказал коллега актера по фильму "Скоростной поезд" Аарон Тейлор-Джонсон во время кинофестиваля в Локарно в Швейцарии, сообщает Variety.

По словам Тейлора-Джонсона, сейчас Питт "находится в новой главе своей жизни", — объяснила Тейлор-Джонсон о Питте во время кинофестиваля в Хотя Брэд – "скромный и любезный человек", Тейлор-Джонсон добавил, что актер ожидает того же взамен от своих коллег.

"Он просто хочет нести свет и радость в мир и быть рядом с людьми, которые хотят хорошо провести время. Ты работаешь со многими актерами и через какое-то время начинаешь делать заметки: "Я определенно больше никогда не буду работать с этим человеком". У Брэда тоже есть этот список: список "хороших" и список "дер***вых".

[ + – ] Аарон Тейлор-Джонсон, Брэд Питт и Брайан Тайри Генри

Кроме Питта и Тейлора-Джонсона, в новом комедийном боевике, снятом бывшим дублером Питта Дэвидом Литчем, также появились Брайан Тайри Генри, Сандра Буллок, Джоуи Кинг, Зази Битц, Майкл Шеннон, Эндрю Коджи и Бэд Банни. Игра Питта в роли дзен-киллера по имени Ледибаг в каскадерской комедии – еще одна культовая роль для обладателя премии "Оскар".

В то время как Тейлор-Джонсон получил серьезную травму на съемочной площадке и попал в больницу, Питт выполнил 95% своих трюков самостоятельно и покинул съемочную площадку без каких-либо "военных ран".

"Мы снимали драку, и меня отшвырнуло через всю комнату. И я серьезно повредил руку о старый кусок угла, где не было набивки, уквально оторвав кусок. От боли буквально потерял сознание. А потом я вернулся и спросил: "Повторим ли мы еще раз?" А они такие: "Нет, нет, нет. Тебе нужно пойти наложить швы в больницу". Так что я провел ночь в больнице"", – рассказал Тейлор-Джонсон.

В свою очередь обозреватели остались в восторге от работы Брэда.

"Питт получает от этого действительно ощутимое удовольствие, и энергия, которая исходит от него, когда он борется с Бэдом Банни из-за взрывоопасного портфеля или укладывает волосы с помощью фена в японском унитазе, каким-то образом достаточно притягательна, чтобы убедить нас в том, что мы тоже развлекаемся", – отметил Дэвид Эльрих из IndieWire.

Напомним, недавно Брэд Питт обзавелся особняком за 40 миллионов долларов и рассказал о своих чувствах к дочери Шайло.