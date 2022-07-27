Брэд Питт купил роскошный дом на скале за $40 млн (фото)

Дом, который приобрел актер, долгое время стоял пустым.

58-летний американский актер Брэд Питт обзавелся домом своей мечты, расположенном на скале в Кармеле, шикарном калифорнийском городке, мэром которого когда-то был Клинт Иствуд, сообщает Тhe Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дом, также известный как Seaward (в переводе с англ. "направленный к морю") имеет богатую историю. Он был построен в 1918 году для писателя Дэниела Льюиса Джеймса, автора в популярном стиле ремесленников, который так нравится актеру, по проекту архитектора Чарльза Самнера Грина. С 1999 года он принадлежит Searock, компании с ограниченной ответственностью, связанной с покойным чикагским финансистом Джо Ричи и его женой Шэрон Ричи.

Здание долгое время пустовало, пока на него не обратил внимание Питт. На сегодня этот дом считается самой дорогой недвижимостью, когда-либо проданной в этом районе.

Жилье находится всего в двух шагах от моря, буквально на скале а для его строительства использовали местный песчаник и гранит, а также специальный кирпич, который архитектор подбирал "индивидуально". У дома черепичная крыша в средиземноморском стиле, красивые арочные окна, а на территории участка растут кипарисы.

Грин построил внешние стены так, чтобы они, казалось, вырастали из скал.

Фотограф Александр Вертикофф сделал эксклюзивные снимки объекта в 1997 году.

"Когда я сфотографировал это, все это было необитаемым в течение довольно долгого времени. Он находился в состоянии вечной отделки в течение 50 лет, было трудно сказать, что это за комнаты. Это не так уж и много, и это ужасно личное. Таких ландшафтов больше не делают. Некоторых видов с территории, скорее всего, больше не существует, трава и зелень выросли бы, и вы не сможете увидеть дом сбоку. Ты не можешь просто войти туда. Это довольно удивительно", – рассказывал фотограф журналистам.

Seaward – не единственная недвижимость Питта. У него есть еще один пляжный дом в Голете, штат Калифорния, который он купил за 5 миллионов долларов в 2000 году, когда женился на Дженнифер Энистон, а также замок во Франции Шато Мираваль.

Напомним, недавно Питта заметили в аэропорту Рима. Он прилетел в то время, когда в городе находилась его бывшая жена Анджелина Джоли с детьми.