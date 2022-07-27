Бред Пітт купив розкішний будинок на скелі за $40 млн (фото)

Будинок, який придбав актор, довгий час стояв порожнім.

58-річний американський актор Бред Пітт придбав будинок своєї мрії, розташований на скелі в Кармелі, шикарному каліфорнійському містечку, мером якого колись був Клінт Іствуд, повідомляє Тhe Daily Mail.

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Будинок, також відомий як Seaward (у перекладі з англ. "спрямований до моря) має багату історію. Він побудований в 1918 для письменника Деніела Льюїса Джеймса, автора в популярному стилі ремісників, який так подобається актору, за проєктом архітектора Чарльза Самнера Гріна. З 1999 року він належить Searock, компанії з обмеженою відповідальністю, пов'язаною з покійним чиказьким фінансистом Джо Річі та його дружиною Шерон Річі.

Будівля довгий час пустувала, поки на нього не звернув увагу Пітт. На сьогодні цей будинок вважається найдорожчою нерухомістю, колись проданою в цьому районі.

Житло знаходиться всього за два кроки від моря, буквально на скелі, а для його будівництва використовували місцевий піщаник і граніт, а також спеціальну цеглу, яку архітектор підбирав "індивідуально". Біля будинку черепичний дах у середземноморському стилі, гарні арочні вікна, а на території ділянки ростуть кипариси.

Грін збудував зовнішні стіни так, щоб вони, здавалося, виростали зі скель.

Фотограф Олександр Вертікофф зробив ексклюзивні знімки об'єкта у 1997 році.

"Коли я сфотографував це, все це було безлюдним протягом досить довгого часу. Він перебував у стані вічної обробки протягом 50 років, було важко сказати, що це за кімнати. Це не так вже й багато, і це жахливо особисте. Таких ландшафтів більше не роблять. Деяких видів з території, найімовірніше, більше не існує, трава та зелень виросли б, і ви не зможете побачити будинок збоку. Ти не можеш просто увійти туди. Це досить дивно", — розповідав фотограф журналістам.

Seaward — не єдина нерухомість Пітта. Він має ще один пляжний будинок у Голеті, штат Каліфорнія, який він купив за 5 мільйонів доларів у 2000 році, коли одружився з Дженніфер Еністон, а також замок у Франції Шато Міраваль.

Нагадаємо, нещодавно Пітта помітили в аеропорту Риму. Він прилетів у той час, коли в місті була його колишня дружина Анджеліна Джолі з дітьми.