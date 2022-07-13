Бред Пітт прилетів у Рим, де знаходиться Анджеліна Джолі з дітьми

Цілком ймовірно, що в Рим актор прилетів, щоб відвідати дітей.

58-річного голлівудського актора Бреда Піта днями помітили в аеропорту Рима з гітарою на плечі. Звичайний візит знаменитості до Італії був би нічим не примітний, якби там зараз не знаходилася його колишня дружина Анджеліна Джолі та їхні діти, зокрема 16-річна Шайло, пише Daily Mail.

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Папараці застали актора на виході з термінала. На ньому були коричнева футболка і такі ж штани. Образ він доповнив дизайнерськими сонцезахисними окулярами, які повісив на виріз футболки, білою панамою і таким же рюкзаком. Його обличчя закривала захисна маска, яку він потім зняв.

ЗМІ не відкидають, що Пітт прилетів до Риму, щоб побачити дітей, яких мати привезла з собою до Європи. Анджеліна Джолі прибула до столиці Італії раніше для зйомок картини "Без крові" з 55-річною Сальмою Хаєк у головній ролі. Вона є режисеркою картини.

Поки Енджі знаходиться в Римі, за нею по п'ятах йдуть натовпи фотографів, які раз у раз фіксують, як вона ходить на шопінг з Вів'єн або Захарою, а також у деталях показують її неймовірні літні образи для спекотної погоди.

Минулої суботи, 9 липня, акторку помітили з Шайло на концерті рок-гурту Maneskin, який переміг на Євробаченні у 2021 році. Зараз італійські рокери — справжні світові зірки, які виступали на розігріві у The Rolling Stones та в таких програмах як Saturday Night Live та The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у США.

Фільм "Без крові", який знімає Енджі, заснований на однойменному романі італійського письменника Алессандро Барікко, який став міжнародним бестселером. Джолі виступає сценаристкою та режисеркою картини. Хоча докладний сюжет фільму не розкривається, у книзі основна увага приділяється жорстокості війни та пошуку молодої дівчини зцілення після акту насильства.

Раніше ми писали про те, що між Бредом та Анджеліною тривають судові розбірки. Актор не зміг вибачити колишній дружині таємної угоди щодо продажу їхньої виноробні Chateau Miraval у Франції російському олігарху і тепер має намір шукати справедливості в суді. За словами джерела, близького до акторки, Джолі продала частку у виноробні, бо більше не могла вести бізнес, оскільки багато часу після розлучення витрачає на виховання дітей. Акторка зробила кілька пропозицій своєму колишньому чоловікові, після чого знайшла ділового партнера з досвідом роботи в алкогольній промисловості.