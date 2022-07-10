Анджеліна Джолі сходила з донькою Шайло на концерт гурту Maneskin

Джолі відвідала цей концерт переможців "Євробачення", на якому вони послали Путіна

Анджеліна Джолі чудово провела час із 16-річною донькою Шайло в Римі. Акторка сходила на концерт італійського рок-гурту Måneskin, який після своєї перемоги на "Євробаченні" у 2021 році, став дуже популярним у всьому світі. Про це пише Daily Mail.

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Концертом у Римі Maneskin розпочали свій світовий тур Loud Kids Tour. Концерт відбувався на майданчику Circo Massimo.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Шайло Джолі-Пітт на концерті Maneskin у Римі Фото: Скриншот

Під час виступу в суботу, 9 липня, виконуючи трек Gasoline, соліст Даміано Давид підтримав Україну, крикнувши зі сцени: "Fuck putin! Fuck war! Ідіть усі, хто проти того, що я зараз озвучив".

Джолі зараз перебуває в Римі через зйомки свого нового фільму "Без крові", головну роль у якому виконує її подруга Сальма Хаєк. Фільм заснований на однойменному романі італійського письменника Алессандро Барікко, який став міжнародним бестселером.

Те, що Анджеліна та Шайло не пропустили концерт італійських рокерів — зовсім не дивно. Після перемоги на "Євробаченні" минулого року, Maneskin стали світовими мегазірками, вони виступали перед ветеранами рок-сцени The Rolling Stones, з'являлися у популярних шоу Saturday Night Live та The Tonight Show Starring Jimmy Fallon у США.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Шайло на концерті гурту "Måneskin"

У квітні рокери опублікували кліп на підтримку України. Вони засудили вторгнення ЗС РФ та закликали допомагати українським біженцям. "Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви також можете це зробити", — йдеться у заяві гурту Maneskin.

А Анджеліна Джолі відвідувала Україну наприкінці квітня. Її поява у кондитерській у Львові стала справжньою сенсацією та породила масу мемів. Вона відвідала шпиталь та поспілкувалася з українцями, які були змушені виїхати з Донецької області. Поки Анджеліна була у Львові, їй навіть довелося з рештою мешканців переховуватись у бомбосховищі, коли залунала сирена.

Акторка, яка є послом доброї волі ООН, приїхала в Україну на два дні з власної волі, щоб на власні очі побачити, що переживають українці у країні, охопленій війною.