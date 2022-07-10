Анджелина Джоли сходила с дочкой Шайло на концерт группы Maneskin

Джоли посетила тот самый концерт победителей "Евровидения", на котором они послали Путина

Анджелина Джоли отлично провела время с 16-летней дочкой Шайло в Риме. Актриса сходила на концерт итальянской рок-группы Måneskin, которая после своей победы на "Евровидении" в 2021 году, стала очень популярна во всем мире. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Концертом в Риме Maneskin начали свой мировой тур Loud Kids Tour. Концерт проходил на площадке Circo Massimo.

[ + – ] Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт на концерте Maneskin в Риме Фото: Скриншот

Во время выступления в субботу, 9 июля, исполняя трек Gasoline, солист Дамиано Давид поддержал Украину, крикнув со сцены: "Fuck putin! Fuck war! Идите все, кто против того, что я сейчас озвучил".

Джоли сейчас находится в Риме из-за съемок своего нового фильма "Без крови", главную роль в котором исполняет ее подруга Сальма Хайек. Фильм основан на одноименном романе итальянского писателя Алессандро Барикко, который стал международным бестселлером.

То, что Анджелина и Шайло не пропустили концерт итальянских рокеров – совсем неудивительно. После победы на "Евровидении" в прошлом году, Maneskin стали мировыми мегазвездами, они выступали перед ветеранами рок-сцены The Rolling Stones, появлялись в популярных шоу Saturday Night Live и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в США.

[ + – ] Анджелина Джоли и Шайло на концерте группы "Манескин"

В апреле рокеры опубликовали клип в поддержку Украины. Они осудили вторжение ВС РФ и призвали помогать украинским беженцам. "Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать", — говорится в заявлении группы Maneskin.

А Анджелина Джоли посещала Украину в конце апреля. Ее появление в кондитерской в Львове стало настоящей сенсацией и породило массу мемов. Она посетила госпиталь и пообщалась с украинцами, которые были вынуждены уехать из Донецкой области. Пока Анджелина была во Львове, ей даже пришлось с остальными жителями скрываться в бомбоубежище, когда зазвучала сирена.

Актриса, которая является послом доброй воли ООН, приехала в Украину на два дня по собственной воле, чтобы собственными глазами увидеть, что переживают украинцы в стране, охваченной войной.