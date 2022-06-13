Анджелина Джоли снимает новый фильм с Сальмой Хайек

Ранее актрисы уже встречались на съемках фильма "Вечные"

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Анджелина Джоли начала съемки фильма со своей подругой – актрисой Сальмой Хайек. В основу сюжета лег бестселлер итальянского писателя Алессандро Барикко "Без крови". Об этом пишет Deadline.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Cъемки фильма проходят на юге Италии и в Риме.

Роман рассказывает историю Нины, женщины, семья которой была зверски убита в их собственном доме во время гражданской войны в Латинской Америке. С той поры Нина хочет найти и наказать убийц.

Критики называли бестселлер Барикко "очень кинематографичным", так что фильм обещает стать настоящей сенсацией.

Джоли уже поблагодарила писателя за то, что он доверил ей киноадаптацию своей книги. "С ее уникальной поэзией, эмоциями, взглядом на войну и вопросами, которые она ставит о том, что мы ищем после травмы, потери или несправедливости", — отметила актриса и режиссер.

Сальме Хайек, судя по всему досталась роль Нины, хоть процесс съемок, которые начались в мае, Джоли не комментирует.

Ранее актрисы уже встречались на съемках супергеройского фильма "Вечные" Хлои Чжао, и они дружат уже много лет.

Напомним, в 2007 году Джоли дебютировала, как режиссер с фильмом "Место во времени". С того времени она выпустила пять фильмов.

И в интервью признавалась, что хотела бы заниматься именно этим, полностью забросив актерскую карьеру, но она была вынуждена вернуться в большое кино, из-за развода: Брэд Питт запрещал ей увозить несовершеннолетних детей за границу границу без его разрешения. А картины, в которых снималась Джоли, имели более щадящий график.

Актриса отмечала, что режиссура остается ее "главной страстью".