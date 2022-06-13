Анджеліна Джолі знімає новий фільм із Сальмою Хаєк

Раніше акторки вже зустрічалися на зйомках фільму "Вічні".

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Анджеліна Джолі розпочала зйомки фільму зі своєю подругою — акторкою Сальмою Хаєк. В основу сюжету ліг бестселер італійського письменника Алессандро Барікко "Без крові". Про це пише Deadline.

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Зйомки фільму відбуваються на півдні Італії та в Римі.

Роман розповідає історію Ніни, жінки, сім'я якої була по-звірячому вбита в їхньому власному будинку під час громадянської війни в Латинській Америці. З того часу Ніна хоче знайти й покарати вбивць.

Критики називали бестселер Барікко "дуже кінематографічним", тому фільм обіцяє стати справжньою сенсацією.

Джолі вже подякувала письменникові за те, що він довірив їй кіноадаптацію своєї книги. "З її унікальною поезією, емоціями, поглядом на війну та питаннями, які вона ставить про те, що ми шукаємо після травми, втрати чи несправедливості", — зазначила акторка та режисерка.

Сальмі Хаєк, судячи з усього, дісталася роль Ніни, хоча процес зйомок, що почалися в травні, Джолі не коментує.

Раніше акторки вже зустрічалися на зйомках супергеройського фільму "Вічні" Хлої Чжао, і вони дружать уже багато років.

Нагадаємо, у 2007 році Джолі дебютувала як режисерка з фільмом "Місце в часі". З того часу вона випустила п'ять фільмів.

І в інтерв'ю зізнавалася, що хотіла б займатися саме цим, повністю закинувши акторську кар'єру, але вона була змушена повернутися у велике кіно через розлучення: Бред Пітт забороняв їй забирати неповнолітніх дітей за кордон без його дозволу. А картини, в яких знімалася Джолі, мали більш щадний графік.

Актриса наголошувала, що режисура залишається її "головною пристрастю".