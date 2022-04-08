Итальянская рок-группа Maneskin опубликовала клип в поддержку Украины (видео)

По словам музыкантов, клип на песню Stand Up For Ukraine сделан, чтобы требовать от властей европейских стран конкретных действий касательно помощи Украине в войне с РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Победители Евровидения-2021, итальянская рок-группа Maneskin презентовала клип на песню Stand Up For Ukraine. Об этом музыканты сообщили на своей странице в социальной сети Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Беженцы в Украине и по всему миру нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, сделайте свой собственный видео-призыв к миру, чтобы поддержать беженцев", — говорится в заявлении группы Maneskin.

[ + – ] Maneskin - Stand Up For Ukraine

Также в описании к клипу музыканты призвали своих поклонников сделать финансовое пожертвование для помощи украинским гражданам, воспользовавшись платформой Global Citizens. На главной страницы платформы содержится призыв поддержать мировых звезд, которые призывают власти обратить внимание на проблемы Украины в войне с Россией.

"Нам нужны ваши голоса, чтобы присоединиться к голосам художников, спортсменов, актеров и творцов, призывающих мир встать на защиту Украины, выделив миллиарды на гуманитарную помощь. Время настало. Сделаем так, чтобы нас услышали", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус рассказывал, что итальянская группа Maneskin с хитом Zitti E Buoni победила на конкурсе в Роттердаме в 2021 году. По правилам конкурса, следующее Евровидение проходит в той стране, откуда приехал исполнитель-победитель. Украина в последний раз побеждала на Евровидении в 2016 году, когда Джамала с песней 1944 получила наибольшее количество голосов от жюри и зрителей. Киев принял конкурс в 2017 году, победителем которого стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал.