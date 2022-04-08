Італійський рокгурт Maneskin опублікував кліп на підтримку України (відео)

За словами музикантів, кліп на пісню Stand Up For Ukraine зробили, щоб вимагати від влади європейських країн конкретних дій щодо допомоги Україні у війні з РФ.

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Переможці Євробачення-2021, італійський рокгурт Maneskin презентував кліп на пісню Stand Up For Ukraine. Про це музиканти повідомили на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви теж можете це зробити. Приєднуйтесь до нас, зробіть свій власний відеозаклик до світу, щоб підтримати біженців", — ідеться в заяві гурту Maneskin.

[ + – ] Maneskin — Stand Up For Ukraine

Також в описі до кліпу музиканти закликали своїх шанувальників зробити фінансову пожертву для допомоги українським громадянам, скориставшись платформою Global Citizens. На головній сторінці платформи міститься заклик підтримати світових зірок, які закликають владу звернути увагу на проблеми України у війні з Росією.

"Нам потрібні ваші голоси, щоб приєднатися до голосів художників, спортсменів, акторів і творців, які закликають світ стати на захист України, виділивши мільярди на гуманітарну допомогу. Час настав. Зробімо так, щоб нас почули", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус розповідав, що італійський гурт Maneskin із хітом Zitti E Buoni переміг на конкурсі в Роттердамі у 2021 році. За правилами конкурсу наступне Євробачення проходить у тій країні, звідки приїхав виконавець-переможець. Україна востаннє перемагала на Євробаченні у 2016 році, коли Джамала з піснею 1944 року отримала найбільшу кількість голосів від журі та глядачів. Київ прийняв конкурс у 2017 році, переможцем якого став португальський виконавець Сальвадор Собрал.