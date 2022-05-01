Анджелина Джоли в Украине. Топ-7 мемов о визите актрисы во Львов

В последнее время каждое внезапное событие в общественной жизни украинцев становится громким мемом в Сети.

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30 апреля 2022 голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла во Львов, чтобы вживую пообщаться с украинцами и лично помочь переселенцам. В Сети, кроме благодарности и удивления, стали распространяться мемы о визите звезды мирового масштаба в украинский город.

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Сначала украинцы решили, что визит Джоли в Украину стал первой частью американского ленд-лиза, следующими ожидают Роберта Паттинсона, Джейкоба Элорди и "Серкана Болата".

Также некоторые предположили, что Владимир Зеленский попросил у Президента США Джо Байдена еще больше джавелинов, однако тот не услышал украинского Президента из-за плохой мобильной связи и выслал Джоли Анджелину.

А мэра Львова Андрея Садового, похоже, засыпали вопросами о номере Анджелины Джоли, поэтому он решил ответить, что у него нет номера актрисы.

Отдельным мемом стал мальчик во львовском кафе, сидевший в метре от Анджелины Джоли, однако из-за телефона в руках и наушников он даже не заметил мировую знаменитость прямо возле себя.

Украинцы решили, что львовянин смотрел на сожженную технику российских войск, проверял телеграм-канал "чи здох Путін", смотрел мемы о Белгороде или очередное обращение Арестовича.

Также украинцы начали рассуждать, какая еще знаменитость посетит Украину в ближайшее время и начали писать звездам в мессенджерах.

Не обошли вниманием и бывшего мужа Джоли, голливудского актера Брэда Питта. Пользователи Сети решили, что тот отправил жену во Львов, а сам вступил в Тероборону.

Также украинцы вспомнили один из последних фильмов Анджелины Джоли "Вечные". Однако там она сыграла богиню войны Тэну, а сейчас от актрисы ожидают перевоплощения в голубя мира.

Интересно, что в российских СМИ тему визита мировой знаменитости в Украину пытаются описывать очень осторожно. Оказывается, Джоли находится "где-то поблизости в Восточной Европе", а не в украинском Львове.

Тем временем украинский ведущий Владимир Остапчук обратился к Владимиру Дантесу, который находится в бракоразводном процессе с Надей Дорофеевой, и посоветовал ему обратить внимание на Анджелину Джоли во Львове, ведь ее сердце тоже свободно.

Напомним, Анджелина Джоли прибыла во Львов исключительно по своему желанию, а не как посол ООН. Актриса пообщалась с украинскими переселенцами, встретила эвакуационный поезд из Покровска и спасалась во львовском бомбоубежище во время воздушной тревоги.