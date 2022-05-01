Анджелина Джоли приехала в Украину по своему желанию, — представитель ООН

Актриса решила посетить нашу страну, чтобы собственными глазами увидеть украинцев, сумевших убежать от смерти, а также послушать их истории.

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Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила посетить Западную Украину исключительно по своему желанию. Она приехала во Львов как частное лицо, а не как представитель ООН. Об этом пишет CBC News.

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В конце апреля 2022 года Анджелина Джоли прибыла во Львов, чтобы пообщаться с людьми, которые спаслись от войны. Однако в ООН открестились от громкого визита, об этом заявил официальный представитель организации Мэтт Солтмарш.

"Анджелина Джоли поехала в Украину по личному желанию, и УВКБ ООН не принимает участия в этом визите", — отметил спикер ООН в электронном заявлении.

Актриса посетила Украину, чтобы собственными глазами увидеть украинцев, сумевших убежать от смерти, и послушать их истории. Звезда разрыдалась во время общения со спасенными украинцами.

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Также Джоли посетила раненых детей в Охматдете, а затем на львовском вокзале встретила эвакуационный поезд из Покровска.

С самого начала полномасштабной российской военной агрессии на территории Украины голливудская знаменитость выражала поддержку украинцам и помогала украинским беженцам через организацию ООН The UN Refugee Agency.

Напомним, 30 апреля 2022 Анджелину Джоли заметили в одной из львовских кофеен. Впоследствии информация о приезде звезды подтвердилась официально. Украинский политик Сергей Лещенко отметил, что лично организовал приезд мировой знаменитости.

Впоследствии актрисе пришлось услышать украинские сирены и спрятаться в бомбоубежище.